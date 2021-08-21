Зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко посетил Каменский район

Зампред председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко подвёл итоги рабочей поездки в Каменский район, которая состоялась 20 августа по поручению губернатора Виктора Томенко.

Как сообщает пресс-служба правительства, Степаненко обсудил с руководством района вопросы развития территории, принял определённые решения по обозначенным проблемам, посетил социальные объекты города, проинспектировал ход дорожных работ на улице Пушкина, которые должны завершиться в октябре. Эти объекты наряду с дорожными включены в перечень поручений губернатора края по социально-экономическому развитию города Камня-на-Оби и Каменского района.

"Нам было важно оценить результаты проделанной работы. Она ведется, и настроение людей меняется. Когда мы посетили детский сад, то отметили не только положительные вещи, но и задачи по благоустройству, которые необходимо также решать. Мы увидели, как меняется ЦРБ, которая будет обслуживать не только город и район, но и рядом находящиеся территории. Есть серьёзный план действий и готовность коллектива. Работы ведутся активно. Уверен, что через год-два будем иметь не только другой вид, но и качество медицинского обслуживания. Что касается спортивных объектов, то мы обязательно окажем необходимое содействие, чтобы как можно скорее начать работы по их капитальному ремонту", – заявил он.

Степаненко также отметил наличие общей заинтересованности – правительства края, депутатского корпуса, муниципалитета, жителей города и района – в благоустройстве и развитии этой территории.