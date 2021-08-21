Не кормить, не согревать. Кинолог рассказал, как вести себя с бродячими псами

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как следует себя вести при встрече с бродячими собаками. Он отметил, что этот вопрос касается не только безопасности человека, но и возможной помощи животному.

Как сообщает РИА Новости, Голубев заявил, что при встрече с бродячей собакой или целой стаей нужно безотлагательно обратиться в органы местного самоуправления и попросить отловить их для помещения в приют. Кроме того, следует передать данные в органы государственного ветеринарного надзора.

Кинолог призвал не кормить и не согревать собак, поскольку это усугубляет проблему. Привыкнув к участку, животные начнут нападать на чужаков.

"Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий", – предупредил Голубев.

Он посоветовал добиться отлова животного и его помещения в приют. Эти действия обеспечат собаке доступ к еде и место жительства. Программа "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" также позволяет справиться с проблемой бродячих стай.