Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья

Налоговый вычет с расходов на аренду жилья планируется ввести в России для развития арендного рынка. Такую инициативу Минстрой РФ предлагает включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ".

"Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям", – цитирует ТАСС паспорт проекта.

Также Минстрой рекомендовал снизить госпошлины за регистрацию долгосрочных договор аренды и права собственности и создать цифровые инструменты для арендного рынка. Развитию рынка также должно помочь строительства наёмных домов через механизм государственно-частного партнёрства и предоставление земельных участков на льготных условиях.

Ряд предложений касается налогового стимулирования, в том числе для создания наёмных домов через механизмы коллективных инвестиций и механизмов поддержки проектов коммерческой аренды.

Согласно информации Минстроя, по итогам 2020 года порядка 5,7 млн семей (10% от общего числа домохозяйств) арендуют жилье, в развитых странах этот показатель достигает 18-40%, а в крупнейших мировых городах – 80%. В России же большая часть аренды находится в "тени", а потому не приносит доходов в бюджет.