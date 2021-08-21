Всех преступников, сбежавших из бурятского психдиспансера, поймали

Всех преступников, сбежавших из бурятского психоневрологического диспансера в Бурятии после бунта, задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Семеро мужчин, осуждённых на принудительное лечение, сбежали из республиканской психиатрической больницы в Бурятии, которая находится в посёлке Новая Брянь. Они устроили погром в отделении, ранили санитаров и, взломав двери, скрылись в неизвестном направлении

Всего в отделении находилось порядка 60 пациентов. Трое из сбежавших осуждены за тяжкие преступления, остальные – за преступления средней тяжести и мелкие проступки.

Ранее власти сообщали о поимке двух беглецов – Александра Абрахимова и Жаргала Муханаева, а после и о задержании Александра Расова.