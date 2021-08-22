Под Новосибирском женщина погибла, спасая детей из горящего дома

Жительница села Сузун Новосибирской области спасла детей из пожара ценой собственной жизни. Об этом сообщает "ПК".

Женщина вместе с мужем взяли под опеку восьмилетнего и десятилетнего мальчика. Глава семейства работал вахтами, а мать занималась воспитанием детей.

В тот день к ней приехал племянник со своей девушкой. Ночью он встал покурить и из-за неосторожного обращения с огнём дом загорелся.

Гости успели выбежать, а Анна только детей в окно вытолкнула, а сама выбраться не успела.

В пожаре женщина скончалась. У детей диагностировали ожоги и порезы. Они доставлены в больницу, их жизни и здоровью теперь ничто не угрожает.