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Последний аккорд. Депутаты АКЗС "переедут" в мэрию ради заключительной сессии

, ИА "Амител"
В следующий раз народные избранники соберутся вместе только после выборов, но уже в новом составе
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Первая после летних каникул сессия Алтайского Заксобрания, которая станет завершающей для депутатов нынешнего созыва, пройдёт 27 августа. Впервые за пять лет народные избранники соберутся не в здании Парламентского центра, а в барнаульской мэрии. Виной всему – наладка технического оборудования. Воспользоваться им смогут теперь уже новые депутаты, которых выберут жители края в сентябре. Так, VIII созыв АКЗС ждут планшеты и усовершенствованное программное обеспечение.

В повестке августовской сессии – 32 вопроса, из них почти треть внёс губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В числе ключевых – принятие Стратегии экономического развития до 2035 года, "гаражная амнистия", а также регулирование продажи энергетиков подросткам.

Рекордная пауза межу первым и вторым (чтением)

Во втором чтении депутаты наконец рассмотрят проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Документ, к которому ранее возникало немало вопросов, прошёл все необходимые этапы обсуждения и согласования. В первом чтении Стратегию приняли ещё в конце 2019 года, но начавшаяся затем пандемия и вызванный ею экономический кризис заставили неоднократно корректировать документ.

Согласно прогнозу, который прописан в Стратегии, в регионе зарплата к 2035 году увеличится в 4,5 раза относительно 2018 года. Также предполагается, что валовой региональный продукт вырастет в 4,4 раза.

Напомним, что прошлую версию документа (который определит жизнь края на ближайшие 15 лет) активно критиковали учёные. Так, кандидат экономических наук, доцент финуниверситета при правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг расценил принятую в ноябре 2019 года Стратегию как достаточно "сырую".

Нынешний документ пока таких оценок не вызывает, сами депутаты свой вердикт вынесут непосредственно на сессии. Ожидается, что это будет один из самых жарких и дискуссионных вопросов.

Энергетики и зажигалки – окончательно в чёрный список

Парламентарии намерены окончательно решить вопрос и ограничить розничную продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Запрет связан в том числе и с распространением такого вида токсикомании как сниффинг – это вдыхание токсических паров химических веществ. По оценке наркологов, даже однократное употребление может привести к печальным последствиям. В прошлый раз (в мае 2021 года) обсуждение данного закона было активным и вызвало много споров, поэтому при подготовке проекта были учтены поправки, поступившие от членов рабочей группы.

Вам землю или деньги?

Ещё один актуальный вопрос – о выделении денег вместо земельных участков многодетным семьям. Предложение внесли сразу две фракции – эсеры и единороссы. До сессии уже завязалась полемика и споры насчёт авторства, на заседании это может затмить само содержание документа.

Сейчас многодетные семьи часто не могут получить землю, из-за того что муниципалитеты не располагают участками, удовлетворяющими требованиям закона. Тем временем очередь из желающих получить недвижимость превышает 13 тысяч человек, в год земля достаётся менее чем 100 семьям. Депутаты предлагают предоставлять таким семьям с их согласия денежную компенсацию вместо земли. Перед грядущими выборами принятие этого закона может помочь набрать политические очки сразу двум партиям.

Также депутаты АКЗС планируют расширить полномочия управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Благодаря этому ведомство сможет аттестовывать экскурсоводов, гидов-переводчиков и турорганизации, а также осуществлять надзор за их деятельностью.

Вслед за федеральными коллегами местные парламентарии узаконят "гаражную амнистию". После этого органы местного самоуправления смогут выявлять владельцев гаражей, права на которые не зарегистрированы, и помогать оформлять такие "ракушки".

Когда марал дороже оленя

Депутаты намерены обратиться в Госдуму, чтобы "уравнять в правах" владельцев оленей и маралов. Сейчас за выпас оленей нужно платить владельцам сельхозугодий. Стоимость устанавливает государство. Так, "выгул" северных оленей оценивается в 7,06 рубля за гектар занимаемой площади, а маралов – 69,57 рубля. Такие расценки стали действовать с 2020 года. Алтайские парламентарии предлагают уравнять стоимость "выгула" разных видов оленей.

Алтайский край, к слову, занимает ведущее место по количеству мараловодческих хозяйств в стране. Численность маралов в крае составляет 26 тысяч. "С учётом значимости данной проблемы для социально-экономического развития Алтайского края мы предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений", – заявил зампредседателя АКЗС Сергей Серов.

Двойное гражданство убрать, а льготы – унифицировать

На финальной сессии VII созыва АКЗС депутаты обсудят законопроект, запрещающий двойное гражданство нескольким категориям граждан, облечённых властью. Так, запрет коснётся бизнес-омбудсмена и уполномоченного по правам детей. Лишатся возможности получить двойное гражданство также и сами депутаты краевого парламента. А ещё глава, замглавы и аудиторы Счётной палаты. Впрочем, ничего нового в этой инициативе нет: она лишь приводит законодательство региона в соответствие с федеральным.

Повторно рассмотрят и новый закон о молодёжной политике в Алтайском крае. В мае депутаты Заксобрания раскритиковали его в первом чтении. Напомним, документ, по сути, ничего конкретного не предлагает. Но определяет цели, принципы, устанавливает правовые основы регулирования молодёжной политики, а также её основные направления и формы. Через неделю этот закон, скорее всего, примут в окончательной редакции.

Краевые депутаты предлагают закрепить в федеральном законе практику, когда жилищные сертификаты выступают альтернативой по выдаче жилья для детей-сирот. На этом обращения в Госдуму в канун выборов не заканчиваются. Ещё одна инициатива касается категории "дети войны" и обеспечения их соцподдержкой. Её предлагают сделать единообразной по всей стране. Наконец, краевые депутаты попросят установить единые критерии для отнесения семьи к многодетной и установить одинаковые меры поддержки для этой категории. Из-за того, что они разные, при переезде у людей возникают сложности (статус и полагающиеся льготы нужно оформлять заново).

Подробный репортаж с финального заседания АКЗС читайте на amic.ru в пятницу, 27 августа.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

23.08.2021 08:13
- гость -

Показательное фото. Хе-хе

23.08.2021 13:37
- гость -

стратегию просто никто не смог осилить...это просто очередной многостраничный и очень некачественный документ, который всем до фонаря

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