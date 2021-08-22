Экологи предложили альтернативу на случай запрета пластика в России

На случай запрета производства изделий из пластика российские экологи предложили заменить его крахмалом и рыбьей чешуёй. Об этом они рассказали в интервью изданию ura.ru.

По словам председателя общероссийского экологического общественного движения "Зелёная Россия" Константина Курченкова, есть альтернативы, которые не нанесут вреда окружающей природе.

"Многие производители уже сегодня перешли на одноразовую посуду, изготовленную из экологически чистых материалов. Допустим, из кукурузного крахмала, бамбука, различных древесных пород", – отметил специалист.

При этом Курченков добавил, что конечная стоимость продукции из альтернативных материалов будет дороже на 20-30%. Также он подчеркнул важность стимулирования бизнеса к отказу от производства из пластика за счёт налоговых льгот и внедрения инновационных технологий при поддержке государства.