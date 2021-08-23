Голый мужчина прогулялся по улицам Барнаула

Жители Барнаула заметили на одной из улиц массивного мужчину, который прогуливался совершенно голым. Кадры с городским нудистом появились в соцсетях.

Очевидцы утверждают, что увидели голого мужчину в районе Змеиногорского тракта.

"Вчера катались на велосипеде, и тут это "чудовище" проходит со стороны санатория "Барнаульский", – написал автор видеоролика.

Неизвестно, что подтолкнуло мужчину на столь откровенную прогулку.

В комментариях под постом жители города стали соревноваться в юморе и предположили, что в Барнаул прислали новую модель Терминатора.

Ранее сообщалось, что в Барнауле заметили полуголого молодого человека, который спокойно прогуливался по территории школы и детской больницы.