Голый мужчина прогулялся по улицам Барнаула

Жители Барнаула заметили на одной из улиц массивного мужчину, который прогуливался совершенно голым. Кадры с городским нудистом появились в соцсетях.
Очевидцы утверждают, что увидели голого мужчину в районе Змеиногорского тракта.
"Вчера катались на велосипеде, и тут это "чудовище" проходит со стороны санатория "Барнаульский", – написал автор видеоролика.
Неизвестно, что подтолкнуло мужчину на столь откровенную прогулку.
В комментариях под постом жители города стали соревноваться в юморе и предположили, что в Барнаул прислали новую модель Терминатора.
Ранее сообщалось, что в Барнауле заметили полуголого молодого человека, который спокойно прогуливался по территории школы и детской больницы.
Комментарии
Продуманный пошёл эксгиб,распахни плащ-получишь срок. А тут прошёлся-никого но привлекли по статье.
карточный долг дело чести
Голый и что.
Голая реже гуляет. Но по поводу детей вопросы есть. Иногда за меньшее сажали. Нет заявления, нет дела?
Подумаешь, голый и что?
Прошёлся спокойно, никого не трогая.
Ну и хорошо что не пр. Ленина.
Разочаровался мужчинка...
Открою страшную мед.тайну: люди рождаются го-лы-ми!
Еще есть страшная мед.тайна: люди какают и совокупляются!
совокупляются
А дети не сразу об этом в курсе
Еще мед.тайна: женщины рожают. Если бы в парке голая женщина рожала, увидевший бы это ребенок стал бы гинекологом
Просто ему сказал какой ни будь психолог "Будь собой!". И он стал собой....
23.08.2021 08:59
гость
Если бы в парке голая женщина рожала, увидевший бы это ребенок стал бы гинекологом
А увидевший это мужчина поменял-бы сексуальную ориентацию, а возможно и вовсе стал импотентом.
А увидевший это мужчина поменял-бы сексуальную ориентацию, а возможно и вовсе стал импотентом.
Намекаете,что гинекологи- мужчины импотенты и сменили ориентир? Откуда знаете?
версия с терминатором - в приоритете)
23.08.2021 09:47
гiсть
В приоритете- проблемы у мужчины с психикой.
В приоритете- проблемы у мужчины с психикой
По хорошему органы правоохраны должны о лечении ходатайствовать. Ну оштрафуют за хулиганство, это же проблему не решит. А завтра переклинит, он преступление совершит. Профилактика преступлений должна быть
Оборотень. Полнолуние вчера было.
Они всю жизнь эти черти на горе тусовались... Чего то там привлекает их , работая в МВД в 80х,90х и немного нулевых не раз принимал участие в ловле трясунов именно там.