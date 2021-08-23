Диетолог рассказала, с чем нельзя сочетать дыню

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, с какими продуктами можно и нельзя сочетать дыню. Её слова приводит радио Sputnik.

По мнению специалиста, дыню можно употреблять с самыми разными продуктами, но только не с овощами: в противном случае можно заработать расстройство кишечника. Кроме того, не стоит запивать её холодной водой и кисломолочными продуктами, а вот горячий чай – хороший выбор.

"Дыня не очень "любит" большое количество холодной воды рядом с собой – могут возникнуть и урчание, и диарея. А небольшое количество горячего зелёного или чёрного чая с дыней вполне может "подружиться", – пояснила Белоусова.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную и спелую дыню. Делать это необходимо по звуку и цвету, а также по упругости плода.