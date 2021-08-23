Сходил по грибы. На Алтае сельчанин украл со склада 16 килограммов мухоморов

В селе Новоегорьевское Алтайского края задержали мужчину, подозреваемого в краже со склада лекарственных растений. Об этом рассказали в региональном МВД.

Инцидент произошёл в конце июля. Местный житель 1969 года рождения проник в помещение и вынес оттуда 16 килограммов сушёных мухоморов. Директор предприятия, занимающегося заготовкой сырья, сразу же написал заявление в полицию. Причинённый предпринимателю материальный ущерб составил 64 тысячи рублей.

Похищенные грибы у вора-грибника изъяли. По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по п. "в" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

Зачем сельчанину понадобились 16 килограммов мухоморов, неизвестно.