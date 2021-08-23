Сходил по грибы. На Алтае сельчанин украл со склада 16 килограммов мухоморов

В селе Новоегорьевское Алтайского края задержали мужчину, подозреваемого в краже со склада лекарственных растений. Об этом рассказали в региональном МВД.
Инцидент произошёл в конце июля. Местный житель 1969 года рождения проник в помещение и вынес оттуда 16 килограммов сушёных мухоморов. Директор предприятия, занимающегося заготовкой сырья, сразу же написал заявление в полицию. Причинённый предпринимателю материальный ущерб составил 64 тысячи рублей.
Похищенные грибы у вора-грибника изъяли. По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по п. "в" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".
Зачем сельчанину понадобились 16 килограммов мухоморов, неизвестно.
Комментарии
"Зачем сельчанину понадобились 16 килограммов мухоморов, неизвестно", следователь разве не выяснил?
Наивные мусора. Делают вид, что не знают, зачем людям Бог дал мухоморы...
Чаёк мухоморный пьёшь- весело живёшь!
полезнейший гриб, а если не знают назначение пусть спросят у предпринимателя.
Тёщу отравить?!!!
64 тысячи за 16 кг????
23.08.2021 12:23
- гость -
****
Хе... а ты знаешь, сколько "корабль" конопли нынче стоит? А чем грибы хуже?
23.08.2021 12:23
- гость -
64 тысячи за 16 кг????
На озоне 5000 за 100 грамм!
23.08.2021 12:23
- гость -
64 тысячи за 16 кг????
-------------
Ну всё, сейчас последние мухоморы пойдут выдирать...
говорят надо 12 кг мухоморов съесть, чтобы отравиться
надо 12 кг мухоморов съесть, чтобы отравиться
Ну вот, как раз с запасом взял для тёщи!
Настойка на спирту мухоморчиков хорошо суставы лечит от артрита...