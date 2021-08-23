До миллиона рублей: "Ваш инвестор" повысил максимальный размер займа

Федеральный сервис займов "Ваш инвестор" получил статус микрофинансовой компании (МФК) и вдвое увеличил лимит по займам для физических лиц. Теперь под залог автомобиля можно получить до одного миллиона рублей. Ранее максимальная сумма составляла 500 тысяч.

Информация о получении компанией нового статуса внесена в Государственный реестр микрофинансовых организаций 13 июля 2021 года. Статус МФК подтверждает высокую надёжность компании и даёт возможности, недоступные большинству участников рынка. На сегодняшний день в Госреестре МФО состоит более 1300 компаний и только 36 из них имеют статус МФК.

Как сообщили в компании, несмотря на перемены, процедура получения займа и прочие условия работы компании не изменились:

чтобы получить деньги под залог авто, по-прежнему нужен минимум документов;

минимальная процентная ставка составляет 2,7% в месяц;

менее часа с момента приезда в офис до получения денег наличными или на карту любого банка.

Для того чтобы оформить заём в "Ваш инвестор", необходимо быть владельцем транспортного средства – легкого или грузового автомобиля, спецтехники, водного или мототранспорта. Подать заявку можно на сайте компании или по телефону 8-800-1001-465.

Сервис займов "Ваш инвестор" включён в реестр микрофинансовых организаций и ведёт свою деятельность в строгом соответствии с законом и под надзором Центрального Банка Российской Федерации.

Сервис займов "Ваш инвестор"

Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная, 128а, оф. 303

Режим работы: пн-пт – 09:00–18:00,

сб – по записи,

вс – выходной.

Тел.: 8 800 100-14-65

Займы предоставляет ООО МФК "ЦФР ВИ". Свидетельство ЦБ РФ 1803550008909, ИНН 5407967714. Минимальная месячная ставка по займу – 2,7% (32,4% в год), максимальная – 7,33% (87,96% в год). Срок займа от 61 дня до 1 года с возможностью ежемесячной пролонгации до полного погашения займа. Сумма займа от 15 000 до 1 000 000 р. для физлиц, от 15 000 до 5 000 000 р. – для юрлиц.