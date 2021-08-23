На Алтае двое мужчин спилили девять сырорастущих сосен и попались полиции

В Зональном районе полицейские задержали двоих мужчин, которые перевозили незаконно срубленную древесину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
На территории села Савиново полицейские остановили КамАЗ, в кузове которого лежали спиленные сосны. У водителя – жителя села Соколово – и его приятеля сопроводительных документов не оказалось.
Правоохранители установили, в общей сложности мужчины спилили девять сырорастущих сосен в двух километрах от села Комарово. Задержанные дали признательные показания.
"В результате было изъято 10 спилов, бензопила, транспортные средства (КамАЗ, трактор МТЗ) и два сотовых телефона. Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ "Незаконная рубка деревьев", – говорится в сообщении.
Ранее полицейские на Алтае задержали мать с сыном за попытку заготовить дрова к зиме.
Комментарии
А все почему?
Да потому, что ценник на дрова КОНСКИЙ...Неделю назад был 1800 куб березы, сейчас 2300...
Работы в деревнях нет, соответственно з/п нет тоже, зима не за горами. Что людям остается делать???
23.08.2021 12:08
горожанка
работы нет, а камаз есть и солярка есть. не кажется что ваши мысли побежали вперед паровоза?
Зато по всем федеральным каналам трепанулись , что валежником переработанным будет загружен завод в Павловске , и где ??? Почему то туда самый отборный деловой лес свозится со всего края, а валежник даже и не разрешили , а только еще хуже сделали доступ в лес! Осталось грибы запретить собирать! Про дрова и ценник на них отдельную статью можно выпустить - вся эта сказочка с бесплатной древесиной по 87 ЗС давно обросла коррупцией.
"работы нет, а камаз есть и солярка есть. "
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Ага, а ещё обут, одет, и явно что-то кушает (на дистрофика не похож). Значит всё не так уж плохо, да?
На прошлой неделе мать с сыном поймали за дрова. Уже расстреляли? Или как Штанине-3 года условки?
Да . Такими "бедненькими" лесорубами треть леса вырубается . Потом они же и дровами и пиломатериалом БАРЫЖАТ . Или вы думаете , что они собственные Камазы и лесопилки от нищеты имеют ? И таких воров И воров власть придержащих всех- к ногтю .
На неделе чиновник по тв верещал,что каждый,ежегодно имеет право на 8 кубов дров по льготной цене (500 рублей/ куб) Правда,заготовка самостоятельная.
Интересно,многим выделили?