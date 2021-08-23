На Алтае двое мужчин спилили девять сырорастущих сосен и попались полиции

В Зональном районе полицейские задержали двоих мужчин, которые перевозили незаконно срубленную древесину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

На территории села Савиново полицейские остановили КамАЗ, в кузове которого лежали спиленные сосны. У водителя – жителя села Соколово – и его приятеля сопроводительных документов не оказалось.

Правоохранители установили, в общей сложности мужчины спилили девять сырорастущих сосен в двух километрах от села Комарово. Задержанные дали признательные показания.

"В результате было изъято 10 спилов, бензопила, транспортные средства (КамАЗ, трактор МТЗ) и два сотовых телефона. Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ "Незаконная рубка деревьев", – говорится в сообщении.

Ранее полицейские на Алтае задержали мать с сыном за попытку заготовить дрова к зиме.