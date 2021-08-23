Жители Земли 22 августа увидели "Голубую Луну"

"Голубую", или "Осетровую" Луну могли наблюдать жители Земли 22 августа. Голубой её называют не из-за цвета, а из-за редкого совпадения: это третье полнолуние в сезоне с четырьмя полнолуниями, встречается такое явление раз в два-три года. Осетровой же Луну назвали индейцы Северной Америки, поскольку в это время хорошо ловился осётр. К тому же это последнее полнолуние лета, что делает его ещё удивительнее. Кто-то советует загадывать в эти дни желание, кто-то – попытаться привлечь деньги в кошелёк, кто-то – поберечься от травм и отказаться от операций.

Неравнодушные пользователи со всей планеты выкладывают в соцсетях снимки яркой и необычной Луны.