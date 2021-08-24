Союз тела и духа: как в Алтайском центре самбо учат побеждать

Алтайский центр самбо в 2021 году отметил свой первый юбилей – пять лет. Несмотря на то, что центр относительно молодой, его воспитанники уже могут похвастаться высокими результатами.

"Подводя промежуточные итоги, мы можем сказать, что Алтайский центр самбо – это слаженный дружный коллектив, который с успехом готовит победителей и призёров первенства России, Европы и мира. Наши воспитанники являются членами сборной команды России по самбо", – рассказали представители центра.

Самбо расшифровывается как "самооборона без оружия": это наука защиты, а не нападения. Но данный вид спорта учит не только обороняться. Как и любой вид боевого искусства, самбо органично развивает ребёнка. Тренировки позволяют совершенствовать не только физические навыки – силу, выносливость, ловкость, но и психологические – например, развивать самоконтроль и укреплять веру в себя.

На занятия в Алтайский центр самбо приглашают детей от семи лет. Самбо как вид спорта подходит и мальчикам, и девочкам. Записаться в группу можно по телефонам +7-913-369-8628, +7 983-171-8841.

Старший тренер по самбо, мастер спорта международного класса Владимир Жданов рассказал, чем ещё полезны занятия спортивной борьбой:

Учат защищать себя в экстренной ситуации. Ребёнок освоит базовые приёмы самообороны и быстро сориентируется в опасной ситуации. Он научится не впадать в панику и принимать эффективные решения в экстренных случаях.⠀

Ребёнок освоит базовые приёмы самообороны и быстро сориентируется в опасной ситуации. Он научится не впадать в панику и принимать эффективные решения в экстренных случаях.⠀ Учат вести себя достойно. Самбо – не просто спорт, но и система воспитания. Самбистов учат бороться честно, уважать противника, не сдаваться, помогать людям в трудных ситуациях. Этот вид спорта формирует твёрдый характер, воспитывает силу воли, доброту, честь и достоинство.

Самбо – не просто спорт, но и система воспитания. Самбистов учат бороться честно, уважать противника, не сдаваться, помогать людям в трудных ситуациях. Этот вид спорта формирует твёрдый характер, воспитывает силу воли, доброту, честь и достоинство. Развивают интеллект и внимательность. Самбистов учат разрабатывать тактики и стратегии ведения схватки, прогнозировать действия соперника, быстро принимать решения и концентрироваться.⠀

Алтайский центр самбо

Адреса в Барнауле:

СК "Темп", проезд 1-й Балтийский, 9

Ул. Воровского, 110/2

Тел.: 8-913-369-8628

Инстаграм