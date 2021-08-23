В Алтайском крае снизились цены на овощи

В Алтайском крае отмечается сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"За неделю розничные цены снизились на следующие продукты: морковь – на 11,9%, огурцы – на 9,2%, помидоры – на 6,5%, картофель – на 6,4%. Кроме того, с начала августа огурцы подешевели на 22,3%, морковь – на 21,2%, картофель – на 16,8%, помидоры – на 11,9%", – сказано в сообщении.

Отмечается, что цены также снизились на ряд продовольственных товаров, среди которых рыба, молоко, творог жирный, масло сливочное, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная, сосиски, сардельки, смеси для детского питания, макаронные изделия, вермишель, мука и яйца.