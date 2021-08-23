Налоговики в Алтайском крае требуют признать банкротом золотодобывающую компанию "Ануй". Об этом сообщает "Коммерсант".

В карточке дела не указаны сумма исковых требований и другие подробности.

По данным "СПАРК-Интерфакс", золотодобывающая компания "Ануй" имеет лицензию на геологическое изучение на участке "Россыпь" в Чарышском районе.

Ранее сообщалось, что жители Солонешенского района заметили палатки и технику, которая, возможно, принадлежит золотодобытчикам. Люди опасаются, что рабочие могут нанести вред природе.

Сельчане пояснили, что вести работы собираются те, кого ранее выгнали с долины Ануя.