В Ленинском районе Барнаула благоустроят стадион, заасфальтируют дорогу и починят клуб

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание в Ленинском районе. Совместно с чиновниками, депутатами и местными жителями градоначальник посетил клуб в селе Гоньба, побывал на дороге по ул. Садовое Кольцо в Казённой Заимке и в школе № 113 им. Сергея Семёнова. По итогам встречи власти приняли ряд решений в отношении посещённых мест.

Так, на капремонт клуба в Гоньбе увеличат объём средств с 4 до 15 млн рублей, работы запланированы на 2022 год. Дополнительно 500 тысяч рублей выделят на асфальтирование участка ул. Садовое Кольцо. К работам собираются приступить в конце сентября. Ещё 1,2 млн рублей выделят на комплексное благоустройство стадиона школы № 113, которое проведут до 1 октября, сообщили в мэрии.