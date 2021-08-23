Зарплаты разнорабочих в России выросли из-за дефицита мигрантов

Впервые за полгода в России из-за нехватки мигрантов выросли зарплаты у разнорабочих. Об этом сообщает РБК.

Эксперты отмечают, что такая динамика обернулась повышением цен на продукты и услуги.

Год назад конкуренция среди домашнего персонала, работников, занятых на производстве, в строительстве, транспорте составляла до пяти человек на одно место. Сейчас это число снизилось до одного-двух человек.

Директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина отметила, что мигранты массово стали уезжать из России во время пандемии. "Обратный тренд", по её словам, даже не наметился.

Рост количества соискателей из стран Средней Азии составляет всего 2%, что не может компенсировать потери.