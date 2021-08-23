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Новости

23 августа военные перекроют дорогу в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Водителей попросили с пониманием отнестись к временным затруднениям
Фото: vesti-ukr.com

Фото: vesti-ukr.com

Участок трассы в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн в понедельник, 23 августа. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Ограничение будет действовать для всех видов транспорта с 21:30 до 23:50 на участке автодороги н.п. Косиха – а/д "Подъезд к н.п. Косиха" – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Украинский".

В связи с этим автомобилистов призвали с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.

Ранее сообщалось, что четверть автолюбителей Алтайского края за год тратят неделю своего времени на пробки. При этом больше половины жителей региона уверяют, что ездят вообще без пробок.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.08.2021 15:47
- гость -

Логика в этих перемещениях есть?

23.08.2021 17:08
- гость -

За грибами поехали. И логики в армии нет.

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