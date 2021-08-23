23 августа военные перекроют дорогу в Алтайском крае

Участок трассы в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн в понедельник, 23 августа. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Ограничение будет действовать для всех видов транспорта с 21:30 до 23:50 на участке автодороги н.п. Косиха – а/д "Подъезд к н.п. Косиха" – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Украинский".

В связи с этим автомобилистов призвали с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.

Ранее сообщалось, что четверть автолюбителей Алтайского края за год тратят неделю своего времени на пробки. При этом больше половины жителей региона уверяют, что ездят вообще без пробок.