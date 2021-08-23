23 августа военные перекроют дорогу в Алтайском крае

Участок трассы в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн в понедельник, 23 августа. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Ограничение будет действовать для всех видов транспорта с 21:30 до 23:50 на участке автодороги н.п. Косиха – а/д "Подъезд к н.п. Косиха" – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Украинский".
В связи с этим автомобилистов призвали с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.
Ранее сообщалось, что четверть автолюбителей Алтайского края за год тратят неделю своего времени на пробки. При этом больше половины жителей региона уверяют, что ездят вообще без пробок.
Комментарии
Логика в этих перемещениях есть?
За грибами поехали. И логики в армии нет.