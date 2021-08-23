"Единая Россия": "В День знаний все дети должны прийти в школу"

Образовательный процесс организуют с учётом требований санитарно-эпидемиологических норм. Перевод школьников на дистант и онлайн-форматы не предусмотрены, отметила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова по итогам встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

"Наша позиция: первого сентября все дети должны прийти в школу. Образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации. Дети будут учиться очно", – подчеркнула детский омбудсмен.

В условиях сохраняющейся опасности распространения коронавируса актуальным остаётся вопрос вакцинации. Однако, несмотря на важность продолжения прививочной кампании, принуждения к участию в ней не может быть – так же, как дискриминации в отношении непривитых учеников и педагогов, подчеркнула Анна Кузнецова.

"Результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков у нас ещё нет, они должны быть представлены широкой общественности, затем решение принимают родители. Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно", – подчеркнула детский омбудсмен.

Министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что речи о начале учебного процесса в удалённом формате не идёт.

"Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата с начала учебного года не предполагается", – сказал он.

Сергей Кравцов добавил также, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и эта тема находится на постоянном контроле.

По словам координатора партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае, депутата фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергея Писарева, новый учебный год станет третьим, проходящим в условиях антиковидных ограничений, и подготовка к нему ведётся с учётом накопленного опыта работы в нынешних эпидемиологических условиях.

"Мы благодарны всем работникам системы образования за понимание всей меры ответственности, которая лежит на них. За то, что в сложной ситуации они делали и делают всё, чтобы учащиеся получали знания в максимально безопасных условиях. По нашим данным, в регионе уже привито порядка 50% учителей. Мы все понимаем, что вакцинация – процесс добровольный, но когда дело касается работы с большим количеством людей в закрытом помещении необходимо позаботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье учеников и коллег", – отметил Сергей Писарев.

Напомним, депутаты от "Единой России" ранее отстояли право студентов самостоятельно решать вопрос о вакцинации. Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева добилась отмены требования об обязательной вакцинации студентов – возможность получения образования и проживания в общежитии не зависят от наличия прививки. Ректоры ведущих вузов страны поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов.

В июне на съезде "Единой России" по предложению президента Анна Кузнецова и Елена Шмелева были включены в первую пятёрку списка партии.