21-летняя жительница Барнаула украла у знакомой украшения на 100 тысяч

В Барнауле 44-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже украшений на 100 тысяч рублей. Золотые цепочка, браслет, серьги и крестик пропали после того, как в гости приходила знакомая его дочери, рассказал горожанин.

Оперативники установили личность подозреваемой – ею оказалась 21-летняя местная жительница. Во время обыска у неё нашли и изъяли часть украденного. Остальные украшения девушка успела сдать в ломбард и получила за это более 17 тысяч рублей.

"Подозреваемая пояснила, что находясь у подруги в гостях заметила дорогие украшения и, улучив момент, положила их к себе в сумочку. После этого под выдуманным предлогом поспешила покинуть квартиру своей знакомой", – рассказали в ГУ МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину".