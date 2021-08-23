Детей лечить некому. В заринской больнице заявили об острой нехватке педиатров

Жители Заринска рассказали об острой нехватке педиатров в городе. Глава Заринской ЦГБ Алексей Бракоренко эту информацию подтвердил, но заверил, что над решением проблемы работают.
"Предложили пройти через фильтр. Но младшему нет ещё трёх лет. Был, конечно, вариант прийти к концу приёма к доктору. Но вероятность того, примет он нас или нет, была минимальной. Таких как мы, там может оказаться с десяток человек. А время приёма ограничено. Пришлось обратиться к частному доктору", – рассказала журналистам газеты "Новое время" жительница Заринска.
Люди отмечают, что записаться на приём к врачу невозможно. Талонов нет, а у кабинетов стоят огромные очереди. Частная медицина – единственный выход из ситуации.
Алексей Бракоренко подтвердил, что сейчас с педиатрами в больнице тяжело, а усугубляет ситуацию тяжёлое ковидное время. Главврач рассказал, что два врача ушли в декрет, двое отправились на пенсию, а ещё трое специалистов решили работать в ковидном госпитале.
По словам Бракоренко, в летнее время число обращений к врачам сильно увеличилось. Обычно летом за помощью приходили по 100 человек в день, но сейчас это число выросло до 800.
Несмотря на это, главврач заверил, что вопрос с нехваткой специалистов находится на контроле.
"Не так давно был принят доктор из другого города, с опытом работы, который уже приступил к своим обязанностям. Осенью в детскую поликлинику придут два молодых специалиста, выпускники медуниверситета", – цитирует Бракоренко "Банкфакс".
Отметим, что проблема очередей в поликлиниках присуща не только Заринску, но и другим населённым пунктам в Алтайском крае. Жители Тальменки рассказывают о том, что люди с признаками ОРВИ не могут вызвать врача на дом и ходят на уколы в больницу. Среди подобных пациентов есть и те, кто заражён коронавирусом.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что о проблеме знают. В Тальменку начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Жанна Вахлова выезжала дважды и говорит, что сама слышала подобные истории от пациентов с ковидом. Она отмечает, что в поликлиниках должны быть разведены потоки обычных пациентов и больных коронавирусом. Кстати, в рабочем посёлке, по словам Вахловой, проблема уже должна быть решена.
Комментарии
Зато сколько полицаев...
Зато сколько полицаев
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Чтобы стать врачом нужно долго учиться. А потом работать за копейки.
Вы не поверите, везде с докторами засада! В нефтебогатом Томске знакомая работает: на всю поликлинику всего (!!!) 2 терапевта и те 65+. По 40 с лишним больных принимает. Узких тоже нет. Полная жо...а в медицине страны .
23.08.2021 16:30
Гость
При условии, что в Томске свой медицинский институт...!
23.08.2021 16:05
- гость -
Вот в том то и дело! В полиции ум не требуется. Маши дубинкой налево и направо, получай хорошую зарплату и на пенсию в расцвете сил!
Заринск — территория опережающего развития
написано в Википедии
написано в Википедии
На заборе знаешь что написано?
23.08.2021 17:38
- гость -
Ну я вот завидовал заринчанам "А вот у них опережающее развитие, а у нас нет! Они так в ХХII век уйдут, пока мы ещё по сути в ХХ..." Но как оказалось, напрасно, и завидовать тут нечему