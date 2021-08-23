Детей лечить некому. В заринской больнице заявили об острой нехватке педиатров

Жители Заринска рассказали об острой нехватке педиатров в городе. Глава Заринской ЦГБ Алексей Бракоренко эту информацию подтвердил, но заверил, что над решением проблемы работают.

"Предложили пройти через фильтр. Но младшему нет ещё трёх лет. Был, конечно, вариант прийти к концу приёма к доктору. Но вероятность того, примет он нас или нет, была минимальной. Таких как мы, там может оказаться с десяток человек. А время приёма ограничено. Пришлось обратиться к частному доктору", – рассказала журналистам газеты "Новое время" жительница Заринска.

Люди отмечают, что записаться на приём к врачу невозможно. Талонов нет, а у кабинетов стоят огромные очереди. Частная медицина – единственный выход из ситуации.

Алексей Бракоренко подтвердил, что сейчас с педиатрами в больнице тяжело, а усугубляет ситуацию тяжёлое ковидное время. Главврач рассказал, что два врача ушли в декрет, двое отправились на пенсию, а ещё трое специалистов решили работать в ковидном госпитале.

По словам Бракоренко, в летнее время число обращений к врачам сильно увеличилось. Обычно летом за помощью приходили по 100 человек в день, но сейчас это число выросло до 800.

Несмотря на это, главврач заверил, что вопрос с нехваткой специалистов находится на контроле.

"Не так давно был принят доктор из другого города, с опытом работы, который уже приступил к своим обязанностям. Осенью в детскую поликлинику придут два молодых специалиста, выпускники медуниверситета", – цитирует Бракоренко "Банкфакс".

Отметим, что проблема очередей в поликлиниках присуща не только Заринску, но и другим населённым пунктам в Алтайском крае. Жители Тальменки рассказывают о том, что люди с признаками ОРВИ не могут вызвать врача на дом и ходят на уколы в больницу. Среди подобных пациентов есть и те, кто заражён коронавирусом.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что о проблеме знают. В Тальменку начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Жанна Вахлова выезжала дважды и говорит, что сама слышала подобные истории от пациентов с ковидом. Она отмечает, что в поликлиниках должны быть разведены потоки обычных пациентов и больных коронавирусом. Кстати, в рабочем посёлке, по словам Вахловой, проблема уже должна быть решена.