Папа римский Франциск может отречься от престола

Папа римский Франциск может в ближайшее время отречься от престола. Об этом сообщила газета Libero.

По информации издания, Франциск может пойти по примеру своего предшественника Бенедикта XVI из-за серьёзного ухудшения здоровья.

В начале апреля 2021 года его выписали из больницы после операции в связи с болезнью кишечника. Директор службы печати Ватикана Маттео Бруни тогда говорил, что операция прошла хорошо и понтифик чувствует себя удовлетворительно.

Отмечалось, что понтифик находился в той же палате, где в прошлом уже размещался папа Иоанн Павел II.

В Ватикане всё настойчивее говорят о возможности нового конклава.