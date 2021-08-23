Аварийную двухэтажку сносят в Барнауле

В Барнауле 20 августа приступили к сносу аварийного жилого дома по улице Восточной, 106, сообщает пресс-служба мэрии.

На текущий момент разобрано около 60% двухэтажки. Рабочие выполнили демонтаж кровли, а также снесли несущие строительные конструкции.

Кроме того, в краевой столице демонтируют три дома по адресам: ул. Беляева, 18, 20 и ул. Пушкина, 88. Также планируется разобрать ещё четыре дома – по ул. 1-я Западной, 51, ул. Советской Армии, 52, 54 и ул. Петра Сухова, 16.