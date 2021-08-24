Пронзительные фотографии о жизни в эпоху пандемии

Фото: photoawards.com

Международный конкурс International Photography Awards объявил победителей номинации One Shot – Our Times. В этом году она была посвящена пандемии, которая в корне поменяла наше мироощущение. В 2020 году мы узнали, что такое коронавирус и пребывали в ужасе от его последствий. Локдаун, социальная дистанция, переполненные больницы – всё это нашло отражение в работах мировых фотографов, которые внимательно следили за всем, что происходит в мире.