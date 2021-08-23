14 тысяч жителей Барнаула на сутки останутся без горячей воды

14 158 жителей Барнаула на сутки останутся без горячей воды из-за двух повреждений на магистральных теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Для устранения дефектов подачу ресурса ограничат с 09:00 24 августа до 09:00 25 августа для 35 многоквартирных домов, детсада и четырёх школ Индустриального района.

Также с 10:00 24 августа до полуночи воды не будет в 10 жилых домах и детском саду в Железнодорожном районе.

Дома, которые попадут под отключение, отмечены на карте: