14 тысяч жителей Барнаула на сутки останутся без горячей воды

14 158 жителей Барнаула на сутки останутся без горячей воды из-за двух повреждений на магистральных теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
Для устранения дефектов подачу ресурса ограничат с 09:00 24 августа до 09:00 25 августа для 35 многоквартирных домов, детсада и четырёх школ Индустриального района.
Также с 10:00 24 августа до полуночи воды не будет в 10 жилых домах и детском саду в Железнодорожном районе.
Дома, которые попадут под отключение, отмечены на карте:
Комментарии
Вчера попал на Ядринцева. Там от Папанинцев до Кирова всё раскопано, а для пешеходов даже проход не обустроен. Люди вынуждены съезжать по песку или наоборот карабкаться по песчаному склону вверх. А если дождь?..
Неужели так трудно было оборудовать временный тротуар для пешеходов с лестницей с чётной стороны переулка?!