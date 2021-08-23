В России за сутки выявили 19,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 19 454 – до 6 766 541. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+1458 человек за сутки), Московской области (+1187) и Санкт-Петербурге (+691). В Алтайском крае выявили ещё 265 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 6 034 867 человек, в том числе 15 401 – за последние сутки.

Скончались ещё 776 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 176 820 летальных случаев.