Урок в соседней комнате: что думают барнаульские родители об онлайн-образовании

Онлайн-обучение стало одним из основных трендов в сфере образования. Эксперты отмечают, что за 2020 год интерес к нему вырос на 30-35%, и в 2021-м спрос сохраняется. Действительно, если до пандемии многие относились к учёбе через интернет скептически, то сейчас большинство из них убедились, что это удобно, выгодно и эффективно.

И если рынок дистанционного образования от пандемии только выиграл, то учебным заведениям, работающим офлайн, пришлось оперативно перестраиваться на новый формат или закрываться совсем. Вынужденный переход в онлайн коснулся и барнаульских школ, вузов и учреждений допобразования. Так, руководитель языкового центра "Арбуз" Анастасия Риттер рассказала, как пандемия повлияла на работу организации.

"Первые сообщения о вспышке эпидемии в Китае я оставила без должного внимания, решив, что нас это не коснётся. Но в марте 2020 года президент объявил о первой нерабочей неделе, и тогда у меня начался мандраж. Сколько это продлится – неизвестно, как дальше работать – непонятно", – начала Анастасия.

Подруга, работающая в крупной компании в столице, уже давно советовала Анастасии работать онлайн, приводя в пример свои планерки в Zoom с коллегами из разных городов.

"Я пропускала это мимо ушей. Разрыв между Москвой и Барнаулом казался огромным. "Кому нужны онлайн-занятия у нас в городе?" – думала я. Но в сложившихся обстоятельствах оказалась вынуждена осваивать инструменты для онлайн-конференций и перенимать опыт коллег из Москвы", – продолжила Риттер.

Руководитель центра скачала Zoom. Подруга объяснила ей, как начать конференцию, помогла протестировать работу приложения и рассказала о дополнительном функционале. После Анастасия уже сама смогла запустить демонстрацию экрана и отправлять файлы в мессенджере.

После она рассказала о нововведениях ученикам и родителям. Первое занятие в формате онлайн было достаточно волнительным, но "глаза боятся, а руки делают". Оказалось, что большой разницы между онлайн- и офлайн-уроками нет. И преподаватель, и ученики быстро освоились в новом режиме работы, найдя в таких занятиях неоспоримые преимущества.

У жительницы Барнаула Татьяны Щербининой оба сына занимались в языковом центре "Арбуз". Было удобно – центр находится возле дома. Но в разгар пандемии дети занимались онлайн. И после снятия локдауна Татьяна решила, что старший вернётся к занятиям в классе со своей группой, так как подростки более самостоятельны и мобильны, а младший останется на онлайн-обучении, так как отпускать его одного через дорогу небезопасно.

"Я не всегда могу его отвести и встретить, когда задерживаюсь на работе. Кроме того, зимой он часто простывает. Поэтому заниматься из дома для него наилучший вариант", – делится своим мнением Татьяна Щербинина.

Жительница Барнаула Анна Новикова, мама троих детей, рассказала, что когда началась самоизоляция, пришлось прервать очные занятия сына по английскому. Но сидеть без дела ему было скучно, и подруга посоветовала языковой центр "Арбуз", в котором дети занимаются онлайн.

"Миша ещё не ходит в школу, но учителя он слушал очень внимательно, поднимал руку, чтобы ответить. Я иногда заглядывала в его комнату, чтобы посмотреть, как проходит урок. Они смотрели мультфильмы на английском, учили фразы, цифры. У меня ещё двое малышей, и когда начались послабления и всё открылось, мы остались на онлайн-обучении. Я вижу результат, мне удобно "отводить" сына на урок в соседнюю комнату, а не собирать троих на улицу, тратить время на дорогу. Да я и сама кое-что вспомнила, слушая Мишины уроки", – поделилась Анна Новикова.

Если вы ещё не определились, что вам больше подходит, запишитесь на бесплатный пробный онлайн- или офлайн-урок в языковой центр "Арбуз" по телефону 60-65-50 или WhatsApp 8913-210-65-50.

Для тех, кто предпочитает очный формат работы, добавим, что филиалы языкового центра "Арбуз" удобно расположены в разных частях города: вы сможете выбрать ближайший для себя и тратить минимум времени на дорогу.