Понедельник, 30 Август, 13:08

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,99
€ 87,03
26°


6312185 +23508
Обь
87см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Урок в соседней комнате: что думают барнаульские родители об онлайн-образовании

, ИА "Амител"
Клиенты языкового центра "Арбуз" рассказали о своих впечатлениях от перехода на дистанционное обучение
Фото: prosv.ru

Фото: prosv.ru

Онлайн-обучение стало одним из основных трендов в сфере образования. Эксперты отмечают, что за 2020 год интерес к нему вырос на 30-35%, и в 2021-м спрос сохраняется. Действительно, если до пандемии многие относились к учёбе через интернет скептически, то сейчас большинство из них убедились, что это удобно, выгодно и эффективно. 

И если рынок дистанционного образования от пандемии только выиграл, то учебным заведениям, работающим офлайн, пришлось оперативно перестраиваться на новый формат или закрываться совсем. Вынужденный переход в онлайн коснулся и барнаульских школ, вузов и учреждений допобразования. Так, руководитель языкового центра "Арбуз" Анастасия Риттер рассказала, как пандемия повлияла на работу организации.

"Первые сообщения о вспышке эпидемии в Китае я оставила без должного внимания, решив, что нас это не коснётся. Но в марте 2020 года президент объявил о первой нерабочей неделе, и тогда у меня начался мандраж. Сколько это продлится – неизвестно, как дальше работать – непонятно", – начала Анастасия. 

Подруга, работающая в крупной компании в столице, уже давно советовала Анастасии работать онлайн, приводя в пример свои планерки в Zoom с коллегами из разных городов.

"Я пропускала это мимо ушей. Разрыв между Москвой и Барнаулом казался огромным. "Кому нужны онлайн-занятия у нас в городе?" – думала я. Но в сложившихся обстоятельствах оказалась вынуждена осваивать инструменты для онлайн-конференций и перенимать опыт коллег из Москвы", – продолжила Риттер.

Руководитель центра скачала Zoom. Подруга объяснила ей, как начать конференцию, помогла протестировать работу приложения и рассказала о дополнительном функционале. После Анастасия уже сама смогла запустить демонстрацию экрана и отправлять файлы в мессенджере.

После она рассказала о нововведениях ученикам и родителям. Первое занятие в формате онлайн было достаточно волнительным, но "глаза боятся, а руки делают". Оказалось, что большой разницы между онлайн- и офлайн-уроками нет. И преподаватель, и ученики быстро освоились в новом режиме работы, найдя в таких занятиях неоспоримые преимущества.

У жительницы Барнаула Татьяны Щербининой оба сына занимались в языковом центре "Арбуз". Было удобно – центр находится возле дома. Но в разгар пандемии дети занимались онлайн. И после снятия локдауна Татьяна решила, что старший вернётся к занятиям в классе со своей группой, так как подростки более самостоятельны и мобильны, а младший останется на онлайн-обучении, так как отпускать его одного через дорогу небезопасно.

"Я не всегда могу его отвести и встретить, когда задерживаюсь на работе. Кроме того, зимой он часто простывает. Поэтому заниматься из дома для него наилучший вариант", – делится своим мнением Татьяна Щербинина.

Жительница Барнаула Анна Новикова, мама троих детей, рассказала, что когда началась самоизоляция, пришлось прервать очные занятия сына по английскому. Но сидеть без дела ему было скучно, и подруга посоветовала языковой центр "Арбуз", в котором дети занимаются онлайн.

"Миша ещё не ходит в школу, но учителя он слушал очень внимательно, поднимал руку, чтобы ответить. Я иногда заглядывала в его комнату, чтобы посмотреть, как проходит урок. Они смотрели мультфильмы на английском, учили фразы, цифры. У меня ещё двое малышей, и когда начались послабления и всё открылось, мы остались на онлайн-обучении. Я вижу результат, мне удобно "отводить" сына на урок в соседнюю комнату, а не собирать троих на улицу, тратить время на дорогу. Да я и сама кое-что вспомнила, слушая Мишины уроки", – поделилась Анна Новикова.

Если вы ещё не определились, что вам больше подходит, запишитесь на бесплатный пробный онлайн- или офлайн-урок в языковой центр "Арбуз" по телефону 60-65-50 или WhatsApp 8913-210-65-50

Для тех, кто предпочитает очный формат работы, добавим, что филиалы языкового центра "Арбуз" удобно расположены в разных частях города: вы сможете выбрать ближайший для себя и тратить минимум времени на дорогу. 

Языковой центр "Арбуз"
Адреса в Барнауле:
Змеиногорский тракт, 104п
Павловский тракт, 86, 2 этаж ("АЯС")
пр. Комсомольский, 80в, 1 этаж
Тел. (3852) 60-65-50, +79132106550
Сайт
Инстаграм
ВКонтакте

Читайте также в сюжете: День знаний - 2021
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.08.2021 10:35
- гость -

Любой арбуз любого города доступен по сети в любую погоду...
Это совсем не плохо, а даже замечательно.
Особенно когда всегда есть выбор: перейти улицу или зайти в соседнюю комнату

30.08.2021 11:00
- гость -

"Арбуз" - это замечательно! Успехов вам в занятиях!

К сведению родителей: многие репетиторы (по всем предметам, не только по английскому) тоже перешли на работу онлайн, что очень удобно в пандемию.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:03
Мотоциклист и пассажир пострадали при столкновении с легковушкой в Горном Алтае 0
12:48
В Минздраве рекомендовали возобновить регулярные медосмотры в школах 0
12:32
На Алтае полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке берёзы 4
12:17
Бакальчуки стали самой богатой семьёй в России 4
12:03
Работники "Сибэнергомаш-БКЗ" и АЗПИ прошли тренинг на "Фабрике процессов" 0
11:51
Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило 70 тысяч человек 0
11:38
Облил бензином и поджёг. Барнаульца осудили за убийство с особой жестокостью 1
11:16
Необходимость подписи на банковской карте должна скоро исчезнуть в России 9
11:01
Гол на миллион: житель Барнаула выиграл во всероссийской акции 0
10:49
Дорожники завершили капремонт на двух участках дороги в Рубцовске 0
10:32
Врач назвал запрещённые перед прививкой от ковида продукты 8
10:17
Названы основные причины переплат за ЖКХ 9
10:03
В помощь аграриям: как современная техника помогает быстро собрать урожай 0
09:51
В Барнауле оштрафовали организатора концерта Ольги Бузовой 13
09:36
Сборная России по пляжному футболу стала трёхкратным чемпионом мира 0
09:16
В Минздраве объяснили, почему в Алтайском крае резко снизилось число тяжелобольных с COVID 30
09:01
Честно об имплантации зубов. Кому можно её делать и насколько это дорогая процедура 1
08:51
Девять новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
08:34
В Росгидромете рассказали, какой будет погода в Алтайском крае в сентябре 0
08:17
Шойгу ответил шуткой на вопрос о неявке в украинский суд 3
08:03
Отдых в SPA-отеле и планшет от Apple: как выиграть приз при заправке на АЗС 0
07:42
Не ходить в церковь и на кладбище. Что нельзя делать в День Мирона 1
07:28
Дорожки наши разошлись. Министра спорта Матыцина просят спасти лёгкую атлетику на Алтае 14
07:03
Урок в соседней комнате: что думают барнаульские родители об онлайн-образовании 2
06:48
На здании мэрии начали монтировать буквы "Барнаул орденоносный" 12
06:20
Нестареющая Кэмерон Диаз празднует 49-й день рождения 10
06:05
30 августа в Алтайском крае ожидаются жара и грозы 0
23:41
Такой день. Гибель вице-президента алтайской Федерации рафтинга и аномальная жара 0
22:38
Ракета США, нацеленная на террориста, убила женщину и ребёнка в Кабуле 7
21:42
Стало известно, как погиб вице-президент алтайской Федерации рафтинга 1
20:41
Почти 70 тысяч жителей Барнаула смогут заниматься в новом спорткомплексе 4
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 29 августа 0
19:19
Мать с детьми из Алтайского края стала пленницей лагеря беженцев в Сирии 6
18:48
Байден уснул на переговорах с премьер-министром Израиля 7
18:20
В аэропорту Барнаула потушили условно загоревшийся самолёт 1
17:50
Почти 500 тысяч жителей Алтайского края полностью вакцинировались от ковида 0
17:23
Прокуратура проверит факт стрельбы по коровам в Горном Алтае 2
16:58
"Динамо-Алтай" дважды выиграло у "Кузнецких Медведей" 0
16:28
Почти 800 больных COVID-19 умерли за сутки в России 1
15:57
Кардиолог назвала признаки надвигающегося инфаркта 0
15:22
Последняя неделя лета в Алтайском крае начнётся с аномальной жары 2
14:51
В Барнауле Mercedes протаранил Hyundai на проспекте Красноармейском 10
14:27
Соцсети: турист расстрелял из пистолета коров на Алтае 8
13:55
Эксперт назвал простой способ вычисления телефонных мошенников 2
13:20
В Алтайском крае за сутки выявили 253 случая коронавируса 8
12:45
Водитель "Жигулей" погиб в ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае 0
12:10
Вице-президент Федерации рафтинга Алтайского края погиб при сплаве 2
11:43
Магнитная буря накроет Алтайский край утром 30 августа 0
11:16
34 новых случая COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
10:46
Пенсионерку зажало в дверях торгового центра в Бийске 3
10:13
Сборная России по пляжному футболу сыграет в финале ЧМ с Японией 0
09:47
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 30 августа 0
09:14
Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянского бизнесмена 10
08:45
В мэрии Барнаула пообещали разобраться с проблемным люком на улице Водопроводной 0
08:13
Доктор Мясников посоветовал выпивать, чтобы облегчить постковидный синдром 13
07:45
Активисты очистили скалы в Республике Алтай от надписей 2
07:15
Юрия Дудя вызвали в суд из-за интервью с Тимой Белорусских 2
06:42
Лето в деревне: фотографии беззаботного детства 3
06:09
Аномальная жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 29 августа 0
23:33
Такой день. Подъездный вор в Барнауле и подростки-убийцы в Бийске 0
22:31
Противоэпидемиологические меры усилят в российских школах с 1 сентября 0
21:49
Вопрос томича о жертвах политрепрессий поставил в тупик Павла Грудинина 23
21:25
Почти 50 человек доставили в полицию после массовой драки мигрантов в Москве 11
20:35
Московские власти помогут внедрить транспортные карты в Республике Алтай 2
19:42
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 28 августа 1
19:10
Алтайский пловец Роман Жданов установил мировой рекорд и взял золото Паралимпиады 1
18:45
На Алтае пьяный сельчанин перепутал дома, стащил чей-то телефон и выкинул его в траву 1
18:11
Володин рассказал о том, какие законы вступают в силу с 1 сентября 0
17:49
В Бийске подростки выпивали с мужчиной в парке и забили его до смерти 1
17:19
Россияне назвали "Войну и мир" лучшим произведением художественной литературы 6
16:48
Стало известно, зачем полицейские приходили к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну 0
16:15
В Барнауле неизвестный ходит по подъездам и срезает провода 0
15:52
Силовики пришли к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну 2
15:17
36 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Республике Алтай 0
14:43
Барнаульские футболисты выиграли турнир среди игроков 2008 года рождения 0
14:19
26 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 5
13:48
Два молодых человека и девушка погибли в результате ДТП в Новосибирске 6
13:17
Основатель рок-группы "Смысловые галлюцинации" впал в кому 0
12:46
Российского блогера осудят за распространение фейков о вакцине от коронавируса 13
12:17
Все, да не все. "Путинские" 10 тысяч рублей получит только часть пенсионеров 24
11:52
Пригородные поезда "Просторы Алтая" начнут курсировать чаще 1
11:15
Алтайский спортсмен взял бронзу на Паралимпиаде 1
10:45
Дверь, деньги и кровать. На Алтае подросток со взрослым приятелем обокрали односельчанку 0
10:10
Волочкова будет судиться с соседями за то, что они сняли её во время справления нужды 20
09:35
В "Яндексе" подсчитали стоимость набора вещей для первоклассника 2
09:03
Утопический план, или Как краевые депутаты Стратегию на много лет вперёд принимали 8
08:29
В Алтайском крае открывается сезон охоты на пернатую дичь 10
08:01
Батлы в окнах: ТНТ оригинально представил проект "Новые танцы" в Барнауле 0
07:31
Каким семьям на Алтае положена выплата для школьников и что нужно, чтобы её получить? 0
07:02
Герои спектаклей театра драмы вышли к барнаульцам и открыли уличную выставку 2
06:31
Успение Пресвятой Богородицы. Когда и как отмечают этот праздник 0
06:01
Жаркая погода сохранится в Алтайском крае 28 августа 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.