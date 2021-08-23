Усадьбу с купольным домом и парком продают вблизи Барнаула за 33 млн рублей

Усадьбу с купольным домом и мини-парком из камней продают вблизи Барнаула, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Участок расположен в микрорайоне Светлом в посёлке Бобровка. Квартал обособлен от населённого пункта и находится в лесу в окружении реки Бобровки и других водоёмов.

Помимо купольного дома и мини-парка из камней, на участке есть деревянный дом отдыха с баней. В процессе строительства находится и основной двухэтажный жилой дом, общая площадь которого 190 м². Также есть фундамент под большой гараж.

Общая площадь территории, которая состоит из трёх участков, 45 соток. Собственник оценил усадьбу в 33 млн рублей.