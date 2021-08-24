В Барнауле прошёл юбилейный летний чемпионат России по биатлону

Десятый летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории "Мастерс" прошёл в Барнауле с 19 по 21 августа 2021 года. В Барнаул приехали представители десяти регионов России.

В первый день соревнований, 19 августа, стартовала большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами. Во второй день, 20 августа, спортсменов ждала суперспринтерская гонка с четырьмя огневыми рубежами. А в третий день, 21 августа, прошла командная гонка – самый зрелищный вид программы чемпионата.

Председатель АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая" Сергей Локтев отметил высокий уровень спортивной подготовки участников чемпионата России. Среди спортсменов были победители и призёры соревнований по биатлону как российского, так и международного уровня.

По числу завоёванных медалей сборная команда Алтайского края вышла на первое место в общекомандном зачёте: четыре золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей.

Победители и призёры

Большая индивидуальная гонка: Костюченко Александр (Алтайский край), Угаров Андрей (Алтайский край), Романчев Олег (Казань), Тимошин Алексей (Томск).

Суперспринт: Красный Сергей (Томск), Сафронов Андрей (Алтайский край), Якуба Евгений (Новосибирск), Лыжин Иван (Алтайский край).

Командная гонка:

1 место – сборная команда в составе Алфимова Сергея (Новоуральск), Шкедова Сергея (Забайкальский край), Романчева Олега (Казань), Трефилова Вадима (Ульяновск).

2 место – команда "Алтай-1" в составе Локтева Сергея, Угарова Андрея, Рыбина Сергея, Лыжина Ивана.

3 место – команда "Алтай-2" в составе Костюченко Александра, Сергеева Вячеслава, Плотникова Олега, Новикова Дмитрия.

Организаторами чемпионата выступило Министерство спорта Алтайского края, АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая", Федерация биатлона Алтайского края. Информационную поддержку оказал Барнаульский пивоваренный завод.