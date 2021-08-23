На Алтае ревнивый мужчина задушил сожительницу удавкой

В Троицком районе правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился июньским днём 2021 года. Сельчанин приехал домой, однако его возлюбленной там не оказалось. После он узнал, что женщина находится у соседа и спит там в нетрезвом состоянии.

Ревнивец забрал сожительницу и уже дома стал жестоко избивать, нанеся более 15 ударов по голове и телу, после чего при помощи удавки задушил. Мужчина проживал с женщиной более десяти лет. Вместе пара воспитывала несовершеннолетнюю дочь.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело по статье "Убийство" передали в суд для рассмотрения.