У жителей Усть-Калманки появилась возможность водрузить знамя на Рейхстаг прямо в селе

22 августа на главной площади Усть-Калманки состоялся праздничный концерт, посвящённый День Государственного флага Российской Федерации. Торжественное событие прошло при поддержке проекта "Победа в каждом из нас".

30 лет назад Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила считать официальным символом России триколор. А в 2000 году президент Владимир Путин подписал закон "О Государственном флаге Российской Федерации". Бело-сине-красное знамя до сих пор развевается над чистым небом нашей страны.

Гости праздника увидели шествие флагоносцев, выступление заслуженного коллектива самодеятельного художественного творчества Алтайского края "Усть-Калманского народного духового оркестра" под руководством Александра Мыскина и вокального квартета из Барнаула "СибМэн". А вместе с танцевальным коллективом центра детского творчества Усть-Калманки зрители смогут поучаствовать во флешмобе в поддержку спортсменов Паралимпийских игр.

Участники проекта "Победа в каждом из нас" в этот же день открыли в здании ДК историческую квест-комнату виртуальной реальности "Знаменосцы Победы". Каждый желающий с помощью VR-очков может погрузиться в атмосферу военных лет и почувствовать себя знаменосцем Победы. Виртуальная реальность построена на событиях, которые происходили в Берлине с 30 апреля по 2 мая 1945 года, когда целые группы советских солдат водружали свои знамёна на Рейхстаг. На слуху у многих только фамилии Егорова и Кантарии, но на самом деле знаменосцев было гораздо больше. Один из них – уроженец Алтайского края Пётр Петрович Кагыкин. Такие интерактивные квест-комнаты движение "Бессмертный полк России" специально изготовило для 14 регионов страны, где родились знаменосцы.

Квест-комната виртуальной реальности "Знаменосцы Победы" будет работать в Усть-Калманке до 1 сентября. Вход – свободный.