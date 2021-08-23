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Небезопасная косметика. Данные 1,5 миллиона россиян утекли в Сеть

, ИА "Амител"
Хакеры нашли паспорта граждан страны в базе данных Oriflame
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Хакеры выложили в интернет крупную базу отсканированных копий паспортов граждан России. Как сообщает портал Security Lab, речь идёт о 1,5 миллиона изображений.

Сканы попали к хакерам в результате взлома серверов косметической компании Oriflame. Об утечке стало известно ещё в начале августа, когда была опубликована первая часть базы, состоявшая из 800 тысяч изображений паспортов граждан Казахстана и Грузии. Тогда киберпреступники заявили, что всего в их распоряжении оказалось около четырёх терабайт данных, содержащих также сведения о подданных Украины, Великобритании, Китая и Испании.

После этого хакеры выложили в открытый доступ сканы паспортов россиян. Общий объём архива составляет 809 гигабайт.

В Security Lab предположили, что злоумышленники, вероятно, не смогли договориться с компанией Oriflame о выкупе, поэтому планируют выложить в даркнет весь украденный архив, разделив данные по странам.


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