В аэропорту Кабула начался пожар

В районе аэропорта Кабула произошёл пожар. Как сообщают "Известия", на территории воздушной гавани что-то горит, а в небо поднимается дым.

Сейчас местные жители находятся на аэропорту и на взлётно-посадочной полосе. Многие из них хотят покинуть страну, опасаясь власти боевиков "Талибана" (террористическая организация, запрещённая в России).

23 августа управление гражданской авиации Афганистана приостановило все рейсы в Кабул и из него до дальнейших распоряжений из-за большого скопления людей в аэропорту.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров назвал способ, благодаря которому боевики террористического движения "Талибан" (запрещено в России) могут проникнуть на территорию страны.