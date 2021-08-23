Учёные нашли человеческое антитело, которое борется с большинством штаммов коронавируса

Исследователи из США обнаружили человеческое антитело, которое способно бороться с большинством штаммов коронавируса, в частности со всеми вариантами, вызывающими озабоченность ВОЗ. Статья учёных опубликована в журнале Immunity.

Многие новые варианты коронавируса имеют мутации в белке пепломера, которые позволяют им избегать распознавания и нейтрализации антителами человека. Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе совместно с коллегами из других научных учреждений США решили выяснить, какие антитела наиболее успешно противодействуют наибольшему числу вариантов SARS-CoV-2.

После этого исследователи оценили, насколько хорошо эти тела предотвращали распространение уханьского SARS-CoV-2 – сначала в чашке Петри, а затем и у мышей. Учёные выбрали наиболее мощные нейтрализующие частицы и протестировали их против новых штаммов коронавируса – нескольких "безымянных", двух вызывающих интерес вариантов по классификации ВОЗ ("йота" и "каппа") и всех четырёх, вызывающих озабоченность ("альфа", "бета", "гамма" и "дельта"). Антитело SARS2-38 нейтрализовало все варианты, причём даже при низкой концентрации. Его "человеческая" версия защитила мышь от "каппа"-штамма и белка пепломера варианта "бета".