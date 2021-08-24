МВФ выделил России 18 млрд долларов в виде специальных прав заимствования

Международный валютный фонд (МВФ) распределил между странами – участницами организации около 650 млрд долларов в форме SDR (специальных прав заимствования). Соответствующее решение в начале месяца утвердил совет управляющих МВФ, сообщает RT, а вступило в силу оно 23 августа. Из этого объёма порядка 18 млрд долларов получила Россия. В самом фонде такую инициативу объяснили намерением поддержать глобальную экономику на фоне последствий COVID-19.

При этом организация призвала более богатые страны перераспределять SDR в пользу бедных. По словам экспертов, Россия в значительной степени обеспечена финансовыми ресурсами, поэтому может направить права заимствования своим нуждающимся партнёрам.