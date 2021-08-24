МВФ выделил России 18 млрд долларов в виде специальных прав заимствования

Международный валютный фонд (МВФ) распределил между странами – участницами организации около 650 млрд долларов в форме SDR (специальных прав заимствования). Соответствующее решение в начале месяца утвердил совет управляющих МВФ, сообщает RT, а вступило в силу оно 23 августа. Из этого объёма порядка 18 млрд долларов получила Россия. В самом фонде такую инициативу объяснили намерением поддержать глобальную экономику на фоне последствий COVID-19.
При этом организация призвала более богатые страны перераспределять SDR в пользу бедных. По словам экспертов, Россия в значительной степени обеспечена финансовыми ресурсами, поэтому может направить права заимствования своим нуждающимся партнёрам.
Комментарии
Ну мы знаем кому они достанутся
МВФ выделил России 18 млрд долларов
А как же санкции
Россия в значительной степени обеспечена финансовыми ресурсами
Далеко не все в России обеспечены финансовыми ресурсами
Какой добрый Запад! Человечный, щедрый, безкорыстный.. ага.
На крючок подсаживают.
Нам надо не кредиты брать, а ЦБ национализировать.
Международный валютный фонд (МВФ) распределил между странами – участницами организации около 650 млрд долларов в форме SDR
ну вот и появился первый тест нефиатной электронной валюты о которой я вам говорила.
хочу обратить ваше внимание что всего 650 лярдов.
Развитых стран у нас 10, развивающиеся все остальные.Посмотрите на дележку:
Из выделенных средств из 650 лярдов на всех только 275 миллиардов достались развивающимся странам!!!!, Россия получила около 17,5 миллиарда долларов.
Кто то еще будет тут мне говорить про равные условия в финансовых инструментах.
Боря с расстройства не напейся.