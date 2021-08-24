Депутат предложил снизить уровень тонировки до 50%

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил уменьшить ГОСТ на тонировку автомобилей. По его инициативе, светопропускающую способность тонирующей плёнки нужно снизить с 70% до 50%.

Нилов отметил, что россияне, получающие штрафы, обращаются к нему с жалобами, ссылаясь на ГОСТ 5727-88. Согласно этому документу, светопропускание ветровых стёкол машин должно достигать не менее 75%, а иных стёкол – не менее 70%.

"Несмотря на то, что действие этого стандарта утратило силу и действует ГОСТ 32565-2013 с единым пороговым значением светопропускной способности 70%, инспекторы ГИБДД руководствуются цифрами ГОСТа 5727-88, упоминаемого в Правилах дорожного движения", – цитирует депутата "Лента".