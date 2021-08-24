Депутат предложил снизить уровень тонировки до 50%

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил уменьшить ГОСТ на тонировку автомобилей. По его инициативе, светопропускающую способность тонирующей плёнки нужно снизить с 70% до 50%.
Нилов отметил, что россияне, получающие штрафы, обращаются к нему с жалобами, ссылаясь на ГОСТ 5727-88. Согласно этому документу, светопропускание ветровых стёкол машин должно достигать не менее 75%, а иных стёкол – не менее 70%.
"Несмотря на то, что действие этого стандарта утратило силу и действует ГОСТ 32565-2013 с единым пороговым значением светопропускной способности 70%, инспекторы ГИБДД руководствуются цифрами ГОСТа 5727-88, упоминаемого в Правилах дорожного движения", – цитирует депутата "Лента".
Комментарии
Когда популисты перед выборы обящают "всё всем дать", это ещё понятно. Но когда подобные татупеды предлагают снизить безопасность движения в угоду мажорам, это вообще нечто. Дно днищенское, впрочем как и всё, что делают ниловы.
Отменить тонировку, ремни, кресла. Без тонировки жара в салоне. Дайте человеку самому решать по безопасности себя и своей семьи.
24.08.2021 09:22
- гость -
Без тонировки жара в салоне.
Окна открой или кондиционер включи в чём проблема то?
а что не пишите про массовые аварии между алтайкой и барнаулом с утреца???
24.08.2021 09:38
гость
а что не пишите про массовые аварии между алтайкой и барнаулом с утреца???
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Да да! Проезжал там сегодня. Захватывающее зрелище!
24.08.2021 09:31
- гость - окна открыть? дышать пылью с дороги, а ты для интереса почитай, чем дышат водители на дорогах, пыль от тормозных колодок, выхлопные газы и многое другое. Умный прям. МОЯ машина, я за нее заплатил, я за нее плачу и страховку и налоги, и я должен решать нужна мне тонировка или нет. Хочу ли я чтобы все смотрели, что я везу в салоне, или не хочу. Нетонированная машина - подарок для воров.
24.08.2021 10:28
krash
- гость - окна открыть? дышать пылью с дороги, а ты для интереса почитай, чем дышат водители на дорогах, пыль от тормозных колодок, выхлопные газы и многое другое. Умный прям. МОЯ машина, я за нее заплатил, я за нее плачу и страховку и налоги, и я должен решать нужна мне тонировка или нет. Хочу ли я чтобы все смотрели, что я везу в салоне, или не хочу. Нетонированная машина - подарок для воров.
Бедненький, ути скока у тебя проблем-то, ходи тогда пешком, чтобы тормозными колодками не дышать!
Машина твоя - никто и не спорит, а вот с тонировкой ты видеть то что с наружи будешь хуже - это вот уже очень плохо!!!! Не хочешь, чтобы смотрели что в салоне, ездий на машине с закрытым кузовом и клади туда, всё на что не должны смотреть никто кроме тебя. А вот подвергать людей опасности своей тонировкой тебе нельзя! Ты ещё скажи, что раз машина твоя то и ксенон ставлю какой хочу и пердак тоже?
Подарок для воров - это лох водитель кто оставляет вещи в машине на видном месте!