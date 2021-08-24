Команда Алтайского края по мини-футболу впервые сыграет в высшей лиге

Команда по мини-футболу "АлтПолитех" впервые в истории сыграет в высшей лиге чемпионата России по мини-футболу. Об этом сообщили в пресс-службе АлтГТУ.

Отмечается, что команда была сформирована в 2018 году. В её состав входят студенты и выпускники АлтГТУ, профессиональные игроки Алтайского края и Новосибирской области.

"За последние три года команда стала чемпионом Сибирской лиги 2020, серебряным призёром Сибирской лиги 2021, а также занимала призовые места в чемпионате среди вузов по мини-футболу", – сказано в сообщении.

Тренирует команду обладатель кубка УЕФА в составе московского "Динамо" Сергей Малышев.

Игры группового этапа состоятся в Барнауле с 10 по 12 сентября.