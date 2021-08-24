Спасатели проведут учения в Алтайском крае 25 августа

Плановые пожарно-тактические учения пройдут в Алтайском крае в среду, 25 августа. К тренировочным мероприятиям привлекут все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

В каждом пожарно-спасательном отряде для проведения тренировки выбрали социально значимые объекты, объекты с массовым пребыванием людей, а также образовательные, производственные и лечебные учреждения.

"Пожарно-спасательный отряд № 1 Главного управления проведёт учения на "Авиапредприятии "Алтай", подразделения пожарно-спасательного отряда № 2 ликвидируют условный пожар в Целинной центральной районной больнице, пожарные 3-го пожарно-спасательного отряда будут отрабатывать вводные на торговом развлекательном центре "Парк" в Новоалтайске", – рассказали в ГУ МЧС по региону.

Помимо этого, учения пройдут и в других населённых пунктах:

в селе Угловское в Угловской центральной районной больнице;

в посёлке Кытманушка в Кытмановском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

в Белокурихе в детском саду "Сказка";

в селе Топчиха в Топчихинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

в селе Тюменцево в Многофункциональном культурном центре;

в селе Ключи в Ключевском доме-интернате малой вместимости для престарелых и инвалидов;

в селе Родино в Многофункциональном культурном центре;

в селе Краснощёково в Краснощёковской средней общеобразовательной школе № 1;

В Павловске на Павловском деревообрабатывающем комбинате.

Цель учений – определить уровень подготовки личного состава, а также проверить слаженность действий подразделений. Во время тренировок пожарные изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом. Людей призвали сохранять спокойствие.