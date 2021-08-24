Семерых сотрудников ГИБДД подозревают в создании преступного сообщества

Следователи возбудили уголовное дело в отношении семерых бывших сотрудников ГИБДД по Республике Башкирия. Их подозревают в создании преступного сообщества.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника, его заместителя и пятерых государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нём, совершённое лицом с использованием своего служебного положения")", – цитирует ТАСС представителей СК.

Отмечается, что преступники получали взятки за выдачу водительских прав без сдачи экзамена.