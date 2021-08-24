Семерых сотрудников ГИБДД подозревают в создании преступного сообщества

Следователи возбудили уголовное дело в отношении семерых бывших сотрудников ГИБДД по Республике Башкирия. Их подозревают в создании преступного сообщества.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника, его заместителя и пятерых государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нём, совершённое лицом с использованием своего служебного положения")", – цитирует ТАСС представителей СК.
Отмечается, что преступники получали взятки за выдачу водительских прав без сдачи экзамена.
Комментарии
в любом российском регионе так, в любом и давно... всех менять, всех, с низу до верху всё прогнило в любой сфере
Сегодняшние аварии на трассе Алтайка-Барнаул показывают что в Барнауле с этим еще хуже! Пора в дворцы бывших начальников ГИБДД с обысками идти, конфисковывать нажитое честным трудом!!! А то прячут по Бобровке , по родственникам, туда сюда перетаскивают чуть что! Или друг дружке, как с всемогущим было. Смехопанорама ! Только это не смешно!
да всё это одна банда!!!
угнетающая народ
Как там Башкирская дознавательница, родила ?
Только в комментариях осуждаем, а как коснется нас, так несем свои кровные денюжки врачам, ментам. чиновникам (список можно еще продолжать). Сейчас липовые справки о вакцинации покупают целыми компаниями. Все знают, но бездействуют. Ждем команды.
Кто ждет,а кто то ,уже действует!!!