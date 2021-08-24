Климатолог назвал сроки наступления глобальной катастрофы

Уже через сто лет уровень Мирового океана может подняться на пять метров, если человечество не предпримет серьёзных усилий по замедлению глобального потепления. Об этом сообщил климатолог, доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов.

По словам учёного, в таком случае примерно 30% территории планеты окажется затопленной, что, в свою очередь, приведёт к необходимости переселения огромного числа людей и перевода жилья и производств.

Однако такие прогнозы могут и не сбыться. Правда, в этом случае странам придётся сократить выбросы парниковых газов, чтобы затормозить глобальное потепление. Рябов считает, что люди смогут отодвинуть резкое повышение уровня Мирового океана на 300 лет.

"Остановить его, конечно, невозможно. Но тогда у человечества будет больше времени, чтобы подготовиться к новым условиям, которые ждут впереди", – сказал климатолог в эфире радио "Спутник в Крыму", пишет РИА Новости.

Ранее военный специалист Калеб Ларсон рассказал, что глобальное потепление сыграет на руку России, так как стране будет куда проще исследовать Арктику и добывать там ресурсы. По его мнению, американцам следует принять к сведению тот факт, что "аппетит" Москвы к Арктике с годами будет только расти.