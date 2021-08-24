Климатолог назвал сроки наступления глобальной катастрофы

Уже через сто лет уровень Мирового океана может подняться на пять метров, если человечество не предпримет серьёзных усилий по замедлению глобального потепления. Об этом сообщил климатолог, доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов.
По словам учёного, в таком случае примерно 30% территории планеты окажется затопленной, что, в свою очередь, приведёт к необходимости переселения огромного числа людей и перевода жилья и производств.
Однако такие прогнозы могут и не сбыться. Правда, в этом случае странам придётся сократить выбросы парниковых газов, чтобы затормозить глобальное потепление. Рябов считает, что люди смогут отодвинуть резкое повышение уровня Мирового океана на 300 лет.
"Остановить его, конечно, невозможно. Но тогда у человечества будет больше времени, чтобы подготовиться к новым условиям, которые ждут впереди", – сказал климатолог в эфире радио "Спутник в Крыму", пишет РИА Новости.
Ранее военный специалист Калеб Ларсон рассказал, что глобальное потепление сыграет на руку России, так как стране будет куда проще исследовать Арктику и добывать там ресурсы. По его мнению, американцам следует принять к сведению тот факт, что "аппетит" Москвы к Арктике с годами будет только расти.
Комментарии
С какого перепугу уровень мирового океана поднимется на 5 метров, да еще и резко?
лажа
И выбешивает дремучая тупизна и отсутствие здравого смысла у многих, как попугаи заявляющих, что скоро весь лед в Антарктиде растает.
Если среднегодовая температура на полюсе поднимется с -30 до -28, это как-то не сильно повлияет на таяние. От слова совсем
Нет ученых, одни прогнозы. Природу беречь надо. Все загадили. Живем одним днем. Деньги затмили разум.
24.08.2021 11:55
- гость -
Лет растает при повышении температуры всего на градус с 0 до +1, если он в воде плавает.
А среднегодовая -30 (максимальная -12) лишь на самом полюсе, в самом холодном месте, и протяженность Антарктиды тысячи километров, плюс еще льды вокруг.
Уже через сто лет
Блин, надо что то делать
24.08.2021 12:19
- гость -
Лет растает при повышении температуры всего на градус с 0 до +1, если он в воде плавает.
Т.е. по-вашему, сейчас температура воды вокруг Антарктиды 0 градусов, поэтому лед не тает, а как только поднимется до +1, так весь и растает сразу?
Ловите гуманитария!
Задачка подумать в вашем континууме познаний, растает ли весь лед, если температура воды поднимется на одну тысячную долю градуса (на 0,001). Резко растает или успеем отбежать от берега?
парниковая чушь одолевает головы ученых активистов
если в одном месте потеплеет, то непременно в другом похолодает.
и, право, почитайте уже про удельную теплоту плавления льда.
стакан кипятка не растопит ледники (а ведь там, о ужас, не +1, а +100).
24.08.2021 12:49
- гость -
Не надо передергивать и манипулировать цифрами.
Не весь, и не сразу, но растает, и затопит.
Тепла для этого поступает достаточно, как извне (солнечная энергия), так и локально (сжигание углеводородов).
Блин, надо что то делать
ну можно просто дожить то туда и посмотреть так ли оно все будет, если нет плюнуть в того ученого
леса садить надо
а не истерить
1410. ВЕРНО.
24.08.2021 14:10
- гость -
24.08.2021 14:43
- гость -
вы посадили?
Эта тема только для отмывания невероятного количества бабла. Если взглянем трезво, то на поверхности океана со2 гораздо больше выделяется, чем все заводы. А про таяние - так по науке они там то тают, то намерзают, и цикличность эта в истории земли уже происходила. Вот с лесами - да, их много гибнет
24.08.2021 15:35
- гость -
на поверхности океана со2 гораздо больше выделяется, чем все заводы
Что за антинаучная чушь, откуда в океане будет выделяться со2?
Наоборот, планктон потребляет углекислый газ и выделяет кислород, как и все растения. 50% кислорода атмосферы произведено планктоном, другие 50% - это леса.
До их появления свободного кислорода в атмосфере Земли не было, от слова "вообще". Задумайтесь над этим.
Мир сейчас уподобляется человеку, который 10 тыс лет заготавливал и складировал дрова, но не тратил их, а потом закрыл наглухо окна в своем доме и решил эти все дрова за один год сжечь.