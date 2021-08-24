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Платный вход и американец в составе. Что ждёт БК "Барнаул" в элитной Суперлиге-1?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Новый сезон команда начнёт в октябре. Баскетбол – главная надежда алтайского спорта
Фото: БК 'Барнаул'

Фото: БК "Барнаул"

Алтайская команда "Барнаул" в следующем сезоне выступит в Суперлиге-1 – втором по значимости турнире в российском баскетболе. По итогам сезона 2020/2021 наш клуб выиграл в Суперлиге-2 и получил право выступать в турнире рангом выше. Для этого бюджет команды увеличат почти в два раза, а состав пополнили несколько сильных игроков, в том числе из США. Рассказываем, почему нельзя пропустить матчи БК "Барнаул" в новом сезоне и почему вход на игры станет платным.

Где и с кем будет играть БК "Барнаул" в новом сезоне?

В Суперлиге-1. Это очень сильный и престижный турнир, в котором лучшие клубы, не выступающие в элитной лиге ВТБ по разным причинам. В основном – по финансовым. Несколько лет назад в Суперлиге-1 играл уже ныне несуществующий клуб "Алтай-Баскет" и делал это довольно успешно. Однако в какой-то момент у алтайского коллектива закончились деньги и команда вылетела в Суперлигу-2. В новом сезоне в первой Суперлиге, помимо "Барнаула", выступят ещё 14 клубов.

1. "Самара" (Самара)
2. "Уралмаш" (Екатеринбург)
3. "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда)
4. "Руна" (Москва)
5. МБА (Москва)
6. "Купол-Родники" (Ижевск)
7. "Новосибирск" (Новосибирск)
8. ЦСКА-2 (Москва)
9. "Уфимец" (Уфа)
10. "Университет-Югра" (Сургут)
11. "Химки-Подмосковье" (Московская область)
12. "Иркут" (Иркутск)
13. "Барнаул" (Алтайский край)
14. "Динамо" (Владивосток)
15) ЦОП-Локомотив (Краснодарский край)

Когда стартует сезон?

Уже осенью. 2 октября наша команда может сыграть в Кубке России, а дальше коллектив ждёт старт в регулярном сезоне.

Кто будет играть в команде?

Тренерский штаб во главе с наставником Евгением Горевым практически полностью обновил костяк команды, которая в прошлом сезоне брала золотые медали в Суперлиге-2. Причина понятна: в более статусном турнире необходимы опытные и сильные игроки. Один из них – нападающий Андрей Семёнов. Предыдущий сезон он заканчивал в составе БК "Уралмаш". Его средние показатели составили 7,3 очка и 3,7 подбора за 20 минут на паркете. Перед началом сезона директор "Барнаула" Виталий Мантлер уговорил игрока приехать на Алтай. Кстати, Андрей Семёнов получает самую большую зарплату в команде – около 250 тысяч рублей в месяц. Остальные будут зарабатывать от 50 до 200 тысяч рублей. Часть зарплаты будут платить барнаульские бизнесмены. Например, медиагруппа FM-Продакшн. В прошлом сезоне благодаря ей в команду пришёл опытнейший Данил Синегубов и помог выиграть чемпионский титул, забросив несколько важных мячей в финальных матчах.

Бюджет команды в новом сезоне будет около 60 миллионов рублей.

Говорят, за БК "Барнаул" будет выступать американец. Это так?

Да. Состав должен усилить баскетболист Кван Валлер. Свой спортивный путь он начал в старшей школе города Оберна родного штата Иллинойс. Два сезона играл за американские клубы в Первой баскетбольной лиге (Premier Basketball League). В 2015 году провёл сезон в Высшей лиге Великобритании. Далее были два сезона в грузинской Суперлиге, один год в третьем дивизионе Германии. В сезоне 2020/2021 выступал в российской Суперлиге-1 в составе ярославского "Буревестника", который тренирует бывший наставник "АлтайБаскета" Михаил Терехов.

Вход на матчи будет бесплатным, как и раньше?

А вот и нет. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, трибуны СК "Победа" можно будет заполнять только наполовину. Поэтому руководство БК "Барнаул" решило сделать вход на игры платным, чтобы приходили самые преданные болельщики (а таких уже очень много!). Цена билета – 100 рублей. Приобрести их можно на сайте kassy.ru.

А где ещё можно будет увидеть игры команды?

На официальной странице БК "Барнаул" в YouTube. Не исключено, что некоторые интересные домашние игры с участием алтайской команды покажут на одном из каналов, входящем в пакет "Матч". Однако, по словам директора команды Виталия Мантрера, в зале СК "Победы" плохое освещение и картинка может не соответствовать уровню телевизионного вещания. В клубе пообещали исправить ситуацию к началу нового сезона и, возможно, игры БК "Барнаул" покажут на федеральном уровне.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

24.08.2021 12:12
123

С ума сошли? 250 тысяч заработная плата игрока, да и остальные недалеко ушли! Какой процент игроков с Алтайского края будет играть в составе, в основе? Зачем содержат школу олимпийского резерва, если никакого резерва в реалиях нет? Кормить игроков, которые фактически нигде не пригодились, это по нашему. Пускаем пыль в глаза за счёт нищего бюджета Алтайского края, а местных ребят на улицу.

24.08.2021 12:21
Павсекакий

"главная надежда алтайского спорта"
----
Потому что томенка играет в баскетбол?

24.08.2021 12:26
Павсекакий

Да, действительно, какой смысл оплачивать третьесортный баскетбол из карманов налогоплательщиков, когда на тратуары и ливнёвку денег нет?
Ещё и америкоса приволокли, который на родине не пригодился.

24.08.2021 12:26
гость

Данный проект быстро закончится

24.08.2021 12:39
Чучмек

Сборище находится на бюджетном финансировании? Правильно понимаю, что год их "работы" обходится краю миллионов в двести? Щедра душа за народный счёт ...

24.08.2021 12:43
- гость -

12:39
Чучмек
Вам то какая разница, вы всё равно в рубле живёте.

24.08.2021 12:49
- гость -

Я фанат физкультуры, спорт ненавижу.

24.08.2021 12:49
Гость

Частный клуб-хоть миллиарды платите.Но бюджетные?! 250-это двадцать сытых пенсионеров!

24.08.2021 12:53
Гость

Что за люди в России? Если амно,но заграничное- значит "вкуснейшее!!!" ?

24.08.2021 13:01
- гость -

Комментаторы наиграйте на 250, потом завидуйте

24.08.2021 13:06
Виктор

Надежда эта может быть протянет до половины сезона, потом опять начнутся проблемы с выплатой заработной платы и дальше по накатанной, как и было это с Тулиным. Тот долгов набрал, теперь Мантлер на очереди. По хорошему надо остановиться и понять действительное место алтайского баскетбола в стране. Развивайте детский спорт, хотя бы на юношеском уровне, дайте дорогу детям. Ведь есть сильные отделения - Барнаул, Рубцовск, они неплохо смотрятся. Да и денег на них надо в десятки раз меньше.

24.08.2021 13:16
Гость

Комментаторы наиграйте на 250, потом завидуйте

Вы на 25 уже наиграли? Всё у вас впереди.

24.08.2021 13:20
Гость

24.08.2021 13:06
Виктор
В том и фишечка,по быстрому растырить деньги и банкрот. Меняем название и снова в поход! Вы думаете в спорте не такие как везде люди руководят?

24.08.2021 13:22
- гость -

вот нытики разнылись. Барнаул и так колхоз некуда сходить - народ буром отсюда валит.
В Горном познакомился с чуваком из Москвы он каждую неделю то на лигу чемпионов ходит, то на Металлику, то еще куда. Говорит жизнь прекрасна! у нас же ноют против второго чемпионата по баскетболу это жесть

24.08.2021 15:57
- гость -

Томенко в рукомяч поигрывает, вот и нашли деньги на ветер. Не должна профессиональная команда содержаться за счет бюджета нищего Алтайского края. Пусть Томенко её за свои бабки содержит

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