Экспорт продукции из Алтайского края с начала года вырос на 12,5%

За первое полугодие 2021 года объём экспорта продукции предприятий Алтайского края увеличился на 53 миллиона долларов (на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) и составил 478,3 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По сведениям Минэкономразвития края, наибольшее влияние оказало увеличение экспорта продовольственных товаров – на 29,5 миллиона долларов (20,5%), минеральных продуктов – 27,5 миллиона долларов (43,6%), топливно-энергетических товаров – 11,1 миллиона долларов (33,2%).

География экспорта выросла до 98 стран, в первом полугодии 2020 года продукцию поставляли в 88 стран.