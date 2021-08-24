Врач рассказал об исключительной пользе перловки

Врач-диетолог Ольга Кораблёва рассказала о том, почему россиянам нужно включить перловку в свой рацион. Слова специалиста передаёт РИА Новости.

Эксперт отметила, что в перловой крупе содержится много фосфора, который очень полезен для сосудов, зубной эмали и скелетной ткани.

"Кроме того, в перловке есть калий, кальций, железо, ценная аминокислота лизин, которая стимулирует выработку коллагена. Это тот самый белок, от которого напрямую зависит внешний вид и здоровье нашей кожи, поэтому перловку называют "кашей красоты", – отметила Кораблёва.

Самое главное в употреблении перловки, по словам специалиста – не переедать.