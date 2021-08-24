Врач рассказал об исключительной пользе перловки

Врач-диетолог Ольга Кораблёва рассказала о том, почему россиянам нужно включить перловку в свой рацион. Слова специалиста передаёт РИА Новости.
Эксперт отметила, что в перловой крупе содержится много фосфора, который очень полезен для сосудов, зубной эмали и скелетной ткани.
"Кроме того, в перловке есть калий, кальций, железо, ценная аминокислота лизин, которая стимулирует выработку коллагена. Это тот самый белок, от которого напрямую зависит внешний вид и здоровье нашей кожи, поэтому перловку называют "кашей красоты", – отметила Кораблёва.
Самое главное в употреблении перловки, по словам специалиста – не переедать.
Комментарии
Да, только невкусная
чем выше цены на продукты, тем чаще везде советуют есть все что непоподя+ подножный корм (крапива, лебеда, одуваны)
24.08.2021 12:37
- гость -
Да, только невкусная
Если руки из ж , то да. Даже в общепите перловка может быть вкусной. "Скороварка" хорошо готовит. Не реклама
p.s. По мне гречка не очень каша, даже с мясом.
Да, только невкусная
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Её нужно уметь варить - на один стакан перловки приходится 3 стакана воды и варить 1 час.
Надо сабаке дать почитать, а то не жрет сволочь, мясо ему подавай
С голоду помру не буду есть , лежала на сохранении через день этой гадостью кормили, просто на воде. Стойкое отвращение
Кашей красоты всегда была овсянка
24.08.2021 13:25
- гость -
Получается, в следующий раз домашние роды и никакой перловки?
24.08.2021 15:57
Виктор
Да уже не грозят новые роды, это было почти 20 лет назад...
а овсянка всяко вкуснее.
поросятки от перловки самые высокие привесы дают