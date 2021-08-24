Рабочие случайно разрушили памятник Ленину в алтайском селе

Памятник Ленину случайно разрушили неаккуратные рабочие во время рубки старых тополей в посёлке Линевском Смоленского района. От мемориала, который отремонтировали всего пять лет назад, осталась лишь одна голова, да и та затерялась.
Пилить опасные для прохожих 80-летние тополя начали в прошлом году. Однако на профессионалов в местном бюджете денег не нашлось, и пришлось доверить работу местным жителям, которые согласились её выполнить за стволы и ветки.
В 2020-м работы проходили без происшествий, однако в этом году всё пошло наперекосяк: посёлок Линевский из-за работяг лишился памятника, также дровосеки сломали три ели, а в соседнем селе Песчаном та же бригада уронила тополь на крышу Дома культуры.
Спустя месяц крышу поправили, однако в потолке ДК теперь зияют свежие дыры. Впрочем, памятник Ленину рабочие тоже пообещали вернуть. В администрации, в свою очередь, всё же решили нанять спецбригаду для спила оставшихся тополей, сообщили "Вести Алтай".
Комментарии
рукожопы
Скупой платит дважды. Как раз тот случай для районной администрации, но с другой стороны не из своего-же кармана. А бюджет всё стерпит и безголовых управленцев и безруких работяг.
Ранее от рук этой же бригады на крышу Дома культуры рухнул тополь
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это пять
Идиоты.
Очень символично от рук пролетариата так сказать. Надо их нанять в масштабах страны.
Всё правильно сделали. Поклонники лысого сифилитика негодуют.
Вот что значит гастарбайтеры!!!
Кроилово ведет к попадалову.
Разрушить памятник вождю мирового пролетариата! Это - по меньшей мере - вандализм!
Почему то всех злит строительство новых церквей, а то, что Ленин - это тоже идол, на которого уже 100 лет все "молятся", вроде как норм. Люди вы в порядке?
Вот поэтому нас в Европах и боятся...
Небось за власовский флаг и в тюрьму посадили...
Бориська -никто на него не молиЦа, а вот ты брызжешь как ишак
Как в Украине памятники Ленина сносят, так это русофобия и вандализм, а если свои в России, так случайно неаккуратные рабочие.
Тут проверка прокуратуры нужна. А вдруг это спланированная акция бендеровских шпионов, а работник администрации, что их нанял, хранит дома под подушкой украинский флаг.
если он патриот Украины, это не значит, что у него под подушкой не может лежать исчезнувшая голова Ильича
только когда все подохните.
Голову потеряли...
Голову потеряли те, кто у власти и в таком состоянии пытаются чем-то руководить
24.08.2021 12:37
Такие дела
Очень символично от рук пролетариата так сказать. Надо их нанять в масштабах страны.
Да я бы бесплатно эти памятники сносил.
Послать бы наших сетевых звездоболов тополя валить, посмотрели бы сколько чего и кого они бы угробили. А в сети звездеть - не мешки ворочать. На кого у сельсовета деньги нашлись, того и наняли.