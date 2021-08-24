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Новости

Рабочие случайно разрушили памятник Ленину в алтайском селе

, ИА "Амител"
Ранее от рук этой же бригады на крышу Дома культуры рухнул тополь
Скриншот из видео / 'Вести Алтай'

Скриншот из видео / "Вести Алтай"

Памятник Ленину случайно разрушили неаккуратные рабочие во время рубки старых тополей в посёлке Линевском Смоленского района. От мемориала, который отремонтировали всего пять лет назад, осталась лишь одна голова, да и та затерялась.

Пилить опасные для прохожих 80-летние тополя начали в прошлом году. Однако на профессионалов в местном бюджете денег не нашлось, и пришлось доверить работу местным жителям, которые согласились её выполнить за стволы и ветки.

В 2020-м работы проходили без происшествий, однако в этом году всё пошло наперекосяк: посёлок Линевский из-за работяг лишился памятника, также дровосеки сломали три ели, а в соседнем селе Песчаном та же бригада уронила тополь на крышу Дома культуры.

Спустя месяц крышу поправили, однако в потолке ДК теперь зияют свежие дыры. Впрочем, памятник Ленину рабочие тоже пообещали вернуть. В администрации, в свою очередь, всё же решили нанять спецбригаду для спила оставшихся тополей, сообщили "Вести Алтай".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.08.2021 12:27
- гость -

рукожопы

24.08.2021 12:32
гость

Скупой платит дважды. Как раз тот случай для районной администрации, но с другой стороны не из своего-же кармана. А бюджет всё стерпит и безголовых управленцев и безруких работяг.

24.08.2021 12:35
гiсть

Ранее от рук этой же бригады на крышу Дома культуры рухнул тополь
---
это пять

24.08.2021 12:35
- гость -

Идиоты.

24.08.2021 12:37
Такие дела

Очень символично от рук пролетариата так сказать. Надо их нанять в масштабах страны.

24.08.2021 12:41
- гость -

Всё правильно сделали. Поклонники лысого сифилитика негодуют.

24.08.2021 12:49
тю!

Вот что значит гастарбайтеры!!!

24.08.2021 13:06
- гость -

Кроилово ведет к попадалову.

24.08.2021 13:09
Егор

Разрушить памятник вождю мирового пролетариата! Это - по меньшей мере - вандализм!

24.08.2021 13:33
Боря

Почему то всех злит строительство новых церквей, а то, что Ленин - это тоже идол, на которого уже 100 лет все "молятся", вроде как норм. Люди вы в порядке?

24.08.2021 13:58
гость

Вот поэтому нас в Европах и боятся...

24.08.2021 14:10
Гость

Небось за власовский флаг и в тюрьму посадили...

24.08.2021 14:30
- гость -

Бориська -никто на него не молиЦа, а вот ты брызжешь как ишак

24.08.2021 14:56
гость

Как в Украине памятники Ленина сносят, так это русофобия и вандализм, а если свои в России, так случайно неаккуратные рабочие.
Тут проверка прокуратуры нужна. А вдруг это спланированная акция бендеровских шпионов, а работник администрации, что их нанял, хранит дома под подушкой украинский флаг.

24.08.2021 15:06
гiсть

если он патриот Украины, это не значит, что у него под подушкой не может лежать исчезнувшая голова Ильича

24.08.2021 15:50
- гость -

только когда все подохните.

24.08.2021 15:51
- гость -

Голову потеряли...

Голову потеряли те, кто у власти и в таком состоянии пытаются чем-то руководить

24.08.2021 17:08
Pandr3

24.08.2021 12:37
Такие дела
Очень символично от рук пролетариата так сказать. Надо их нанять в масштабах страны.

Да я бы бесплатно эти памятники сносил.

24.08.2021 17:18
- гость -

Послать бы наших сетевых звездоболов тополя валить, посмотрели бы сколько чего и кого они бы угробили. А в сети звездеть - не мешки ворочать. На кого у сельсовета деньги нашлись, того и наняли.

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