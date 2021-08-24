Рабочие случайно разрушили памятник Ленину в алтайском селе

Памятник Ленину случайно разрушили неаккуратные рабочие во время рубки старых тополей в посёлке Линевском Смоленского района. От мемориала, который отремонтировали всего пять лет назад, осталась лишь одна голова, да и та затерялась.

Пилить опасные для прохожих 80-летние тополя начали в прошлом году. Однако на профессионалов в местном бюджете денег не нашлось, и пришлось доверить работу местным жителям, которые согласились её выполнить за стволы и ветки.

В 2020-м работы проходили без происшествий, однако в этом году всё пошло наперекосяк: посёлок Линевский из-за работяг лишился памятника, также дровосеки сломали три ели, а в соседнем селе Песчаном та же бригада уронила тополь на крышу Дома культуры.

Спустя месяц крышу поправили, однако в потолке ДК теперь зияют свежие дыры. Впрочем, памятник Ленину рабочие тоже пообещали вернуть. В администрации, в свою очередь, всё же решили нанять спецбригаду для спила оставшихся тополей, сообщили "Вести Алтай".