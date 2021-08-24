Депутат предложил ограничить дистанционные способы выдачи займов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ограничить способы дистанционной выдачи займов. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя вице-премьера Андрея Белоусова.
Законодатель отметил, что ему часто поступают обращения от людей, которые стали жертвами мошенников. Люди страдают от того, что неизвестные оформляют на их имя кредиты, сообщает RT.
"В целях защиты и соблюдения прав и интересов граждан прошу вас рассмотреть возможность изменения механизма выдачи потребительского займа (микрозайма), который будет предполагать обязательность личного присутствия гражданина при заключении договора потребительского кредита либо договора микрозайма", – сказано в сообщении.
Комментарии
способы дистанционной выдачи займов
Вообще не понятно, как без личного присутствия человека и его подписи можно ему что-то выдавать. Все эти дистанционные способы и электронные подписи придумали те же самые мошенники
Еще надо запретить коллекторов. А то юр.лицо может пользоваться их услугами, а физ.лицо нет. На лицо дискриминация!
Как насчет ПОСАДИТЬ того человека, который РАЗРЕШИЛ дистанционную выдачу займов мошенникам на руку. Ведь у него явно есть имя и фамилия.
Сейчас выдадут электронные паспорта и многие узнают, какое количество займов дистанционно они взяли.