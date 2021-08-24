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Депутат предложил ограничить дистанционные способы выдачи займов

, ИА "Амител"
Это, по мнению политика, поможет защитить россиян от мошенников
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ограничить способы дистанционной выдачи займов. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя вице-премьера Андрея Белоусова.

Законодатель отметил, что ему часто поступают обращения от людей, которые стали жертвами мошенников. Люди страдают от того, что неизвестные оформляют на их имя кредиты, сообщает RT.

"В целях защиты и соблюдения прав и интересов граждан прошу вас рассмотреть возможность изменения механизма выдачи потребительского займа (микрозайма), который будет предполагать обязательность личного присутствия гражданина при заключении договора потребительского кредита либо договора микрозайма", – сказано в сообщении.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

24.08.2021 13:48
гость

способы дистанционной выдачи займов

Вообще не понятно, как без личного присутствия человека и его подписи можно ему что-то выдавать. Все эти дистанционные способы и электронные подписи придумали те же самые мошенники

24.08.2021 14:28
- гость -

Еще надо запретить коллекторов. А то юр.лицо может пользоваться их услугами, а физ.лицо нет. На лицо дискриминация!

24.08.2021 14:39
- гость -

Как насчет ПОСАДИТЬ того человека, который РАЗРЕШИЛ дистанционную выдачу займов мошенникам на руку. Ведь у него явно есть имя и фамилия.

24.08.2021 15:43
- гость -

Сейчас выдадут электронные паспорта и многие узнают, какое количество займов дистанционно они взяли.

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