Депутат предложил ограничить дистанционные способы выдачи займов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ограничить способы дистанционной выдачи займов. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя вице-премьера Андрея Белоусова.

Законодатель отметил, что ему часто поступают обращения от людей, которые стали жертвами мошенников. Люди страдают от того, что неизвестные оформляют на их имя кредиты, сообщает RT.

"В целях защиты и соблюдения прав и интересов граждан прошу вас рассмотреть возможность изменения механизма выдачи потребительского займа (микрозайма), который будет предполагать обязательность личного присутствия гражданина при заключении договора потребительского кредита либо договора микрозайма", – сказано в сообщении.