Сибирячка зарубила мать и сожгла её тело в бане

В Новосибирской области правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 20-летней девушки, подозреваемой в убийстве собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия случилась утром 20 августа в садоводстве "Рассвет". Родственницы находились в бане, между ними вспыхнула ссора.

"Девушка нанесла не менее пяти ударов топором по голове своей матери, от которых последняя скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления подозреваемая подожгла баню с телом женщины и через некоторое время сообщила соседям о пожаре", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные нашли тело 50-летней потерпевшей и сообщили о случившемся в полицию. Подозреваемую задержали, сейчас она находится под стражей. Возбуждено уголовное дело об убийстве.