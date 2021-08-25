Среда, 25 Август, 11:38

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,95
€ 86,81
22°


6312185 +23508
Обь
102см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Сходила в туалет с включённым микрофоном. В Сети делятся неловкими ситуациями на удалёнке

, ИА "Амител"
В Twitter запустили тред о рабочих созвонах и перепутанных окошках чата
Фото: makieni777 / Pixabay

Фото: makieni777 / Pixabay

Ошибся окном в мессенджере и написал начальнику всё, что о нём думаешь? В таких историях в целом ничего нового нет, существовали они и до "пандемийной эпохи". Но сегодня неловкие ситуации обрели новую жизнь благодаря регулярным рабочим созвонам, чатам и в целом удалёнке.

Пользователь Twitter под ником Дипмиссия Уругвая поделился со своими читателями историей, как у него случайно включилась камера в чате на 50 человек. Десять минут он, ни о чём не подозревая, ковырялся в носу, пока ему не написал руководитель. В этом же посте автор спросил о самых неловких ситуациях, которые происходили на рабочих созвонах, и получил множество откликов. 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:30
Выплаты, индексация и никакой "принудиловки". Что Путин пообещал россиянам после выборов? 1
11:16
Власти Барнаула прокомментировали возможную застройку Солнечной поляны 1
11:01
В барнаульском ТЦ "Геомаркет" расширили пункт вакцинации 2
10:45
Пьяный водитель протаранил бензоколонку на трассе Барнаул – Новосибирск 11
10:31
В Барнауле полицейские задержали закладчика 0
10:17
Госдолг России превысил 20 триллионов рублей 6
10:02
Вода теперь по карточкам. В Барнауле появилась первая электронная колонка 15
09:49
Владимир Путин указал на возможность решить жилищный вопрос в России 11
09:34
Алтайские следователи раскрыли убийство предпринимательницы с ребёнком 12
09:20
Военные перекроют дороги в Алтайском крае 25 августа 4
09:06
В Бийске создали интерактивную карту строительных работ 0
08:54
Выплаты военным. Кому Владимир Путин пообещал по 15 тысяч рублей и когда их заплатят? 18
08:42
Более восьми тысяч барнаульцев останутся без горячей воды 25 августа 0
08:27
В Барнауле осудили группу людей, вовлекавших несовершеннолетних в занятие проституцией 7
08:13
Готов дойти до Верховного суда. Барнаульский оппозиционер Рау о снятии с выборов 10
07:51
Оклады педагогов краевых подведомственных учреждений вырастут почти на 17% 1
07:31
Как Барнаул "ушёл" под воду и превратился в болото. 1793 год в подкасте "Столица мира" 3
07:18
Окончание каникул – тоже стресс. Эксперты о том, как подготовить ребёнка к школьным будням 6
07:06
Сходила в туалет с включённым микрофоном. В Сети делятся неловкими ситуациями на удалёнке 0
06:52
Убрали формальности. Правда ли, что техосмотр в России отменили, и как быть водителям? 5
06:34
Успеть до холодов. Астрологи назвали знаки, которым круто повезёт в последнюю неделю лета 2
06:18
Великий сказочник: лучшие персонажи фильмов Тима Бёртона 1
06:04
До +30 градусов и без осадков: прогноз погоды в Алтайском крае на 25 августа 0
23:32
Такой день. Эскизы нового герба Барнаула и скрытая судимость депутата 0
22:31
Путин заявил, что нельзя принуждать людей вакцинироваться 1
21:57
Путин предложил распространить выплаты для военных на курсантов и силовиков 15
21:29
В Барнаул доставили задержанного экс-ректора Ленинградского госуниверситета 0
20:56
Девять жителей Алтайского края обратились к прокурорам по вопросам социальных выплат 0
20:26
Уголовное дело о подделке ПЦР-тестов завели в Барнауле 0
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 24 августа 2
19:15
Алтайский суд снял с выборов кандидата от КПРФ из-за скрытой судимости 5
18:53
Барнаульцы могут пройти бесплатное медицинское обследование 1
18:21
Геннадий Онищенко допустил рост заболеваемости COVID-19 с началом учебного года 1
17:57
В Кремле исключили новые выплаты гражданам 3
17:42
График пригородного поезда между станциями Алейская и Локоть изменится с 1 сентября 0
17:26
Интересно, но не всем. Какие партии выдвинули кандидатов на местные выборы в крае 0
16:56
На Алтае водитель иномарки при обгоне насмерть сбил школьницу 11
16:41
Обновлённый герб Барнаула планируют утвердить к концу сентября 7
16:29
Путин подписал указ о выплатах пенсионерам. Кому и когда заплатят по 10 тысяч рублей? 14
16:09
В России за сутки выявили 18,8 тысячи случаев COVID-19 0
15:54
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей 29
15:41
В Алтайском крае намолотили 1,3 млн тонн зерна 1
15:25
Профсоюз предупредил Аэрофлот о дефиците пилотов из-за низкой зарплаты 11
15:10
Подростки России получат "Пушкинскую карту" с номиналом 3 тысячи. На что их можно тратить? 15
14:55
Больше половины россиян тратят на жильё до 20 тысяч рублей в месяц 5
14:39
Десять участков дорог отремонтируют в барнаульских посёлках Спутник и Авиатор 2
14:25
Президент рассчитывает, что "Единая Россия" сохранит свои позиции после выборов 0
14:05
Сирия, Китай и ОАЭ. Русские, живущие за рубежом, выберут двух депутатов ГД от Алтая 10
13:55
Сибирячка зарубила мать и сожгла её тело в бане 4
13:42
Депутат предложил ограничить дистанционные способы выдачи займов 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.