Сходила в туалет с включённым микрофоном. В Сети делятся неловкими ситуациями на удалёнке

Ошибся окном в мессенджере и написал начальнику всё, что о нём думаешь? В таких историях в целом ничего нового нет, существовали они и до "пандемийной эпохи". Но сегодня неловкие ситуации обрели новую жизнь благодаря регулярным рабочим созвонам, чатам и в целом удалёнке.

Пользователь Twitter под ником Дипмиссия Уругвая поделился со своими читателями историей, как у него случайно включилась камера в чате на 50 человек. Десять минут он, ни о чём не подозревая, ковырялся в носу, пока ему не написал руководитель. В этом же посте автор спросил о самых неловких ситуациях, которые происходили на рабочих созвонах, и получил множество откликов.

У меня часто дети залетают в комнату. Старший сын вообще как-то учудил: стал "незаметно" красться через всю комнату и все коллеги за этим наблюдали. Причем он для большей незаметности полз накинув сверху картонную коробку. — Vladimir Kuramshin⬜🟥⬜ (@v_kuramshin) August 18, 2021

Я раньше думал, что те кто заклеивают камеру скотчем просто психи. Ну вот зачем, выключил и всё. Ну я её и выключил, поставил галочку: не включать при звонке. И тут приложение обновилось, галочка слетела, мне позвонили, а у меня камера показывает меня по пояс в неглиже... — Кирилл Прыгунов (@Cat_XF) August 18, 2021

Директор каждый день начинает совещание со слов "коллеги, добрый вечер, так, кого нет?", однажды я сказала это одновременно с ним, а микрофон был включен — Kret Maryja (@McCrab_) August 18, 2021

На созвоне не заметила, что включен микрофон. Кто-то громко поздоровался всем привет! А мой сын громко ответил В ЖОПЕ ОМЛЕТ! Не знаю почему я до сих пор там работаю. — The Catcher In The Rozh (@InRozh) August 18, 2021

забыл выключить демонстрацию экрана и пошёл листать тиндер — ЛЫСАЯ ГОРА 👁 🌊 (@shved_alex) August 18, 2021

Сходила в туалет с включённым микрофоном в телефоне — nebelung (@VetkiOslov) August 18, 2021

Не на работе, но на онлайн-паре по анатомии вдруг включились микрофоны, и мы услышали, что у наших одногруппников секс) — задумчивый стегозавр (@stegosaurus_arg) August 19, 2021

перепутала чат и попросила одного из директоров газпрома купить корм, щетку для вычесывания котов и мышку на резинке



на фоне остальных историй в этом треде у меня как-то лайтово, я бы даже сказала мило — Калабрийское 🍇 Красное (@_Martisa_) August 19, 2021

на очень важном совещании кричала коллегам в кабинете, что меня уже достали бесконечные созвоны и я хочу есть, а потом хрустела огурцами в микрофон. в чате просили отключиться, я не читала, потому что была занята едой. — даша сергевна (@rshnkdr) August 19, 2021

забыла включить микрофон и минуту говорила коту, какой он хороший и как сильно я его люблю, мой друг не выдержал и сквозь смех сказал выключить микрофон, готова была сквозь землю провалиться — слэм в комнате лагеря (@not1alone10) August 19, 2021

Ничего особо криминального не было. Кот один раз залез на стол перед ноутом и повернулся своими яйками прямо в камеру. Но коллеги оценили и роскошность кота и его мужественность. — Кот и кот (@KoeKtoIkot) August 19, 2021

На конференции на человек 200 одна дама на протяжении всего часа обсуждала с мужем какие у них результаты анализов на ЗППП (спойлер: положительные), а под конец они занялись петтингом. На предложение выключить микрофон дама не реагировала — Собака некусака (@goodboysimondog) August 19, 2021

Был сеанс с мозгоправом онлайн. Пока я смотрела в сторону и пыталась собраться с мыслями, объясняя что-то, кот встал перед камерой. Прям жопой в камеру.

Мозгоправ сказала: "Кот видимо в курсе и коротко описал вашу ситуацию" — Над пропастью не ржи (@Emilys_name) August 19, 2021

Но самый ужас был, когда был созвон с топами Сбера и министром здравоохранения, а мой 3летний сын вышел на балкон, встал за мной голой жопой к экрану, а в ней была кисточка для макияжа — вагинокапитализм и отвага (@OKarchevskaya) August 19, 2021