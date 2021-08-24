Десять участков дорог отремонтируют в барнаульских посёлках Спутник и Авиатор

В барнаульских посёлках Спутник и Авиатор продолжается ремонт дорог, сообщили в мэрии.

На этой неделе дорожники заасфальтировали тротуары по ул. Авиаторов, также работы ведутся на тротуаре по ул. 1-й Малиновой. На ул. Малиновой и Смородиновой рабочие завершили монтаж остановочных павильонов.

Бригады подрядчика работают на пяти участках дорог ул. Смородиновой, Малиновой, 1-й Малиновой, Авиаторов и Смоленской. Ещё на пяти – ул. 2-я Малиновой, Соловьиной, Кедровой, Декоративной, Дружбы – работает другая подрядная организация.

Ремонт проходит в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".