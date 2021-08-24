Профсоюз предупредил Аэрофлот о дефиците пилотов из-за низкой зарплаты

Профсоюз пилотов написал письмо гендиректору "Аэрофлота" Михаилу Полубояринову. Пилоты просят пересмотреть вопрос начисления зарплаты, сообщает РИА Новости.

Как пояснил глава профсоюза Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда, в которых сокращена доплата за час полётного времени, вступили в силу в начале прошлого года на фоне снижения объёма перевозок пассажиров из-за пандемии коронавируса. Тогда лётный состав согласился на новые условия оплаты, учитывая сложную ситуацию, в которой оказались авиаперевозчики.

В сообщении отмечается, что объёмы перевозок уже достигли допандемийного уровня, но с ростом нагрузки зарплата у пилотов не растёт. Из-за этого многие задумываются о смене работы.