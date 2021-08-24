Профсоюз предупредил Аэрофлот о дефиците пилотов из-за низкой зарплаты

Профсоюз пилотов написал письмо гендиректору "Аэрофлота" Михаилу Полубояринову. Пилоты просят пересмотреть вопрос начисления зарплаты, сообщает РИА Новости.
Как пояснил глава профсоюза Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда, в которых сокращена доплата за час полётного времени, вступили в силу в начале прошлого года на фоне снижения объёма перевозок пассажиров из-за пандемии коронавируса. Тогда лётный состав согласился на новые условия оплаты, учитывая сложную ситуацию, в которой оказались авиаперевозчики.
В сообщении отмечается, что объёмы перевозок уже достигли допандемийного уровня, но с ростом нагрузки зарплата у пилотов не растёт. Из-за этого многие задумываются о смене работы.
Комментарии
НЕ для того они её снижали, что бы назад планку возвращать.. Вы держитесь там..
когда наши зп достигнут хотя бы половины уровня их мы обязательно поймем проблему
поднимут, куда они денутся
Денег нет, но вы держитесь!!!
Именно из за этого боюсь летать. Так как хорошие пилоты давно свалили в Китай где платят бешенные зарплаты из-за нехватки пилотов.
почему бешеные зарплаты именно в Китае?
А почему градусник в аптеке в прошлом году я покупал за 120 руб, а в этом за 360 ???
кто то контролирует это безобразие???
24.08.2021 16:36
- гость -
Отстали от жизни! Еще год назад всех экспатов попросили и из Китая, и из прочего зарубежья. В одной только Эмирейтс сократили более 800 иностранных пилотов.
Получали наверное по 200 штук, а сократили поди до сотки, конечно никто работать не будет. Здоровые грамотные мужики за сотку работать не будут
Футболисты получают миллионные гонорары за непонятькакойфутбол и не отвечают ни за чьи жизни, могут и после вечеринки играть, а пилоты ограничивают себя во всем и отвечают за сотни жизней, а зарплаты им платят не ахти, что интересно— заставь выйти пилотов на поле— они покажут футбол не хуже футболеров, а вот футболисты вряд ли поднимут самолет